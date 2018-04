Bạn có biết ?

Thủ tướng Đức, Angela Merkel thật sự giàu như thế nào?

* Lê Ngọc Châu

Lời phi lộ: Qua Internet và Facebook chúng ta đã nghe, nhìn thấy tài sản của những ông to bà lớn, công an … dưới chế độ cộng sản VN nói riêng. Người viết chưa sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nên không đi sâu vào chi tiết NHƯNG nếu so với thời Việt Nam Cộng Hòa mà chính người viết sống qua thời niên thiếu thì sự giàu có của giới nghị sĩ, tướng tá, công an, cảnh sát, giáo sư … thời đó chẳng giàu bằng những người cùng chức vụ thời cộng sản sau 30.4.1975, chưa nói đến quyền thế.

Không khoe nhưng để dẫn chứng, người viết tốt nghiệp cao học kỹ sư Đức, chưa một ngày thất nghiệp từ khi ra trường, vốn chỉ là "thợ khách lượm bạc cắt" với việc làm không mệt thể xác, lương bỗng khá (so với VN !) mà ngay cả đa số người bản xứ mong có được, đủ sống ở vùng Munich, nơi đời sống rất đắt đỏ của nước Đức nhưng cho đến khi về hưu non nhìn lại thì dù đã có lối sống giản dị nhưng "gia tài" dành dụm thua xa những người "bình thường" ở VN?. Làm gì có chuyện bỏ dễ dàng 25-50 ngàn USD/năm đi Mỹ học. Nguyên nhân cho điều này nhường lại độc giả nhận định.

Có điều tôi phải đề cập đến là nhiều Giảng sư Đại học Đức, Bác sĩ, Luật sư, Nghị sĩ hay Bộ trưởng Đức cũng chẳng giàu có gì. Nhiều người vẫn còn ở thuê … không đâu xa nơi vùng tôi ở.

Riêng bà Merkel, từ 1990 sau khi bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ bà ta đã tham chính, được bổ nhiệm vài chức vụ quan trong trong nội đảng và chính quyền Đức, lương bỗng có thể nói hơn cả kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo viên, giáo sư, dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ … nếu đi làm công cho tư nhân hay cơ quan công quyền và không có văn phòng hay phòng mạch riêng. Từ hơn 12 năm qua bà Merkel là Thủ tướng Đức với mức lương được kê khai phía dưới (chồng là Giảng Sư Đại học lương khá cao) NHƯNG … bà Merkel sau 28 năm làm việc tiết kiệm, sống giản dị vẫn chỉ đạt được mức triệu phú với khoảng ba triệu Euro có trong trương mục ngân hàng.

Ngược lại, chẳng hiểu lương của thủ tướng, nghị sĩ của csVN cao bao nhiêu (chắc chắn thua xa, chưa thể so sánh với chính trị gia Đức) mà sao lắm người là triệu phú, thậm chí là tỷ phú US-Dollars, nhà cửa mua ở Úc, Mỹ, Đức, … theo tài liệu phổ biến trên mạng một cách dễ dàng?.

Người viết ngạc nhiên nhiều và vì chưa sống với chế độ hiện hữu ỡ VN sau 1975 nên không lạm bàn về chuyện tư bản ở VN nhưng tự thắc mắc là điều tự nhiên khó tránh được đối với một người từng kéo cày lươm bạc cắc ở xứ Tự Do, sung túc như Đức hơn ba thập niên mà lắm đồng hương từ VN mong muốn tìm đến Đức để rồi khi nhìn lại chính mình buồn là thua họ xa trên lãnh vực "tài chánh".

Tài giỏi họ nhờ nhưng trong số độc giả thế nào cũng có nhiều người đi làm công bình thường, chơn chất cho hãng xưởng tại các xứ Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Ý, Bỉ, Hòa Lan, Nhật, Đức … như người viết nên tôi đề nghị hãy thầm tính với 30 hay 35 năm kéo cày với đồng lương giới hạn có thể dành dụm được bao nhiêu (?) và là "đại gia" chưa ??. Mong hoan hỷ cho vài cảm nghĩ rời. Đa tạ (LNC).

Merkel kiếm được khiêm tốn so với các nhà quản lý hàng đầu, nhưng tài chính thì bà ta trội hơn những người đứng đầu nhà nước khác. (Ảnh: AFP)

Khi gặp khó khăn trong thời điểm căng thẳng, bà Merkel làm việc lên đến 140 giờ một tuần. Bất cứ thứ gì vượt quá bốn giờ ngủ đều sang trọng - và bà ta phải rất tỉnh táo cho công việc của mình. Nhưng Angela Merkel thực sự kiếm được bao nhiêu vơi cương vị Thủ tướng Đức?

Angela Merkel thu nhập khoảng 300.000 euros một năm. Số tiền này được tính như sau: Là thủ tướng Đức bà được 18.000 euro một tháng, thêm vào đó một nửa tiền lương của nghị sĩ, khoảng 4.550 euro/tháng. Ngoài ra thêm một khoản tiền không phải trả thuế là 3.230€.

Báo "Muenchner Merkur" ước tính rằng Angela Merkel có thể có khoảng 3 triệu euro "trong trương mục". Sau hết, bà đã kiếm được trong những năm từ năm 2001 đến năm 2005 với cương vị nghị sĩ của quốc hội khoảng 400.000 euro, ngoài số tiền 550.000 euro kiếm thêm với chức vụ Bộ trưởng Liên bang và thành viên liên bang của bà. Nếu cộng thêm số tiền này vào tiền lương của Merkel với tư cách là Thủ tướng, sẽ có được một số tiền (đáng tự hào) là 3,5 triệu euro (ba triệu năm trăm ngàn euro). Vì nữ thủ tướng Đức được đánh giá sống tiết kiệm, bà ấy có thể có khoảng 3 (ba) triệu euro trong trương mục (Konto).



* Merkel kiếm được khiêm tốn so với các ông Xếp ngân hàng tiết kiệm.



Nghe rất nhiều lúc đầu, nhưng đặt mình vào viễn cảnh nếu bạn nhìn vào những gì người khác nhận được cho công việc của họ. "Hầu như mỗi Giám đốc Ngân hàng Tiết kiệm kiếm được lương nhiều hơn Thủ tướng", cựu Bộ trưởng Tài chính và ứng cử viên Thủ tướng Peer Steinbrueck (SPD) đã có lần nói. Có thể nói nhiều hơn khi nhìn vào lương của các nhà quản lý (manager), những người đứng đầu các tổ chức tài chính khu vực công cộng phải tiết lộ. Nhiều người trong số họ có mức lương chưa trừ thuế tổng cộng là 500.000 euro một năm. Người đứng đầu Hamburger Sparkasse thậm chí còn nhận được 850.000 euro mỗi năm.



* Macron, May & Co. - về mặt tài chính Merkel trội hơn so với các nguyên thủ quốc gia khác

Nhưng chính xác là 310.800 euro/ năm của Angela Merkel đủ để khiến các nguyên thủ quốc gia khác "tái mặt". Cổng thông tin tài chính "Vexcash" đã phân tích mức lương của 30 người đứng đầu nhà nước và chính phủ và tìm thấy rằng hầu hết trong số họ thường kiếm được ít hơn đáng kể so với Thủ tướng Đức. Chẳng hạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ đạt 182.000 euro mỗi năm. Thủ tướng Anh Theresa May phải bằng lòng với 164.000 euro và Mariano Rajoy, Thủ tướng Tây Ban Nha, chỉ nhận được có 79.000 euro / năm.

Trên danh sách thu nhập cao nhất, Angela Merkel "hạ cánh" ở vị trí thứ năm, nhưng không kiếm được ít hơn nhiều so với các chính trị gia trước mặt bà ta: Donald Trump với 342.000 Euro, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull với 339.000 euro và Áo Alexander van der Bellen với 328.000 euro/năm. Thua xa chỉ là chính trị gia ở vị trí thứ nhất: Lee Hsien Loong. Thủ tướng Singapore nhận được 1,4 triệu euro mỗi năm.



* Angela Merkel được xem là tiết kiệm và tự nhiên

Lương bỗng đi hay lại, Merkel đằng nào cũng thế thôi, có lối sống không hao tốn tiền nhiều.

Cũng trong năm thứ 13 nhiệm kỳ của mình, Merkel sẽ trải qua kỳ nghỉ hè của nghị viện như thường lệ: cùng với chồng, Giáo sư Tiến sĩ Joachim Sauer chủ yếu đi đến đến Nam Tyrol, nghỉ đêm trong một khách sạn bốn sao, bó mình vào cái quần màu be và áo sơ mi kẻ sọc và đội trên đầu một cái Kaeppie (mũ kê-pi) đã mòn. Sau đó, bà ta đi lang thang như thường xuyên khi đi du lịch trong mùa đông trong nhà ở của bà gần St Moritz với ván trượt tuyết.



Nhưng cho nhiều năm sau thời gian nắm quyền của mình, bà ta còn có một vài ước muốn tốn kém hơn, như khi bà tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "Brigitte": Một chuyến đi du lịch đến dãy núi Rocky và một chuyến đi trên đường sắt Trans-Siberian xuyên khắp châu Á. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra.



* Căn nhà cá nhân và nhà nghỉ cuối tuần: Thủ tướng Đức sống như thế này

Nữ Thủ tường sống như thế nào cũng cho thấy rằng bà ấy thích sống ở giữa cuộc sống hơn là trong một "bong bóng" sang trọng. Bà ta không sống ở "Văn phòng Liên bang" nhưng vẫn tiếp tục sống trong căn nhà riêng của mình đối diện Đảo Bảo Tàng Berlin (Berliner Museumsinsel). Với chồng, bà sống ở tầng trên cùng của ngôi nhà bốn tầng ở Trung tâm Berlin, nằm giữa "Unter den Linden" và "Hackescher Markt". Tài sản của nữ thủ tướng cũng bao gồm nhà nghỉ cuối tuần ở Hohenwalde / Uckermark, nơi bà ta thích dùng thời gian rảnh rỗi để làm gì đó.

Một nơi nhỏ, nơi không có quán cà phê, tiệm bánh hay cửa hàng mua bán, và nơi mà Angela Merkel nhấn chuông hàng xóm của bà khi hết sữa hoặc trứng cho một chiếc bánh mận ưa thích của mình. Bà thủ tướng cũng đón tiếp khách tại đây. Theo cựu Tổng thống Đức Horst Koehler, vợ chồng ông đã tắm với Angela Merkel và chồng bà trong một trong những hồ gần đó, ăn các món Rouladen (món thịt rulét) tự nấu của Merkel và súp khoai tây được trích dẫn nhiều, với thành phần chính mà bà chủ nhà trồng trong khu vườn của bà.

Chiếc xe tư nhân của cặp vợ chồng thủ tướng cũng phù hợp với lối sống khiêm nhượng này: một chiếc VW Golf đơn giản. Kiến thức giữ lại: So với những người quyền lực khác trên thế giới, mặc dù tài sản của Angela Merkel có thể nhìn thấy rõ ràng được, nhưng hoàn toàn đủ cho nhu cầu của họ.



* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, Chiều 17.04.2018)



- Nguồn: Yahoo Finance, 16. Tháng 4 năm 2018

https://de.yahoo.com/finance/nachrichten/wie-reich-ist-bundeskanzlerin-angela-merkel-wirklich-145804480.html