Mỹ, Anh: Tố Cáo Tin Tặc Nga Quấy Rối Mạng Khắp Thế Giới

WASHINGTON - Viên chức thẩm quyền Hoa Kỳ và UK thông báo qua hội thảo nối mạng tố cáo tin tặc có hậu thuẫn của chính quyền Moscow tấn công hệ thống máy điện toán khắp thế giới trong 1 chiến dịch do thám toàn cầu có thể dẫn tới các trận tấn công tương lai.Điều hợp viên an ninh mạng Rob Joyce của Bạch Ốc tuyên bố “Khi chúng tôi thấy hoạt động độc hại, từ Điện Kremlin hay từ diễn viên ngoài nhà nước, chúng tôi sẽ đẩy lui”.Hồi Tháng 2, chính quyền Trump đã công kích Nga về trận tấn công gọi là NotPetya năm 2017, cùng London lên án Moscow dùng virus gây tê liệt 1 phần hạ tầng cơ sở của Ukraine và gây hư hại máy điện toán khắp thế giới.Cộng đồng tình báo cũng kết luận tin tặc Nga là thủ phạm quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ.Hai chính phủ định công bố Thông Cáo Chung cung cấp thông tin kỹ thuật về các đợt tấn công để các tổ chức và doanh nghiệp có thể nhận biết.Các nạn nhân đuợc yêu cầu báo cáo để chính quyền hiểu rõ hơn mức độ ảnh hưởng của chiến dịch quấy rối. Giám đốc Ciaran Martin của cơ quan an ninh mạng quôc phòng thuộc National Cyber Security Center của chính phủ Anh nói “Tin tặc Nga có thể đang bố trí trước 1 tấn công mạng trong thời kỳ căng thẳng”.Theo lời giám đôc Martin: nhà chức trách UK theo dõi chiến dịch quấy rối từ 1 năm và chiên thuật tấn công từ trước.