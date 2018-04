Gia Đình Lại Giang Họp Mặt Thường Niên, Mậu Tuất 2018

Trong cuộc họp mặt.

Westminster (Bình Sa)- - Gia đình Lại Giang gồm các cựu Giáo Sư và học sinh thuộc các trường: Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan, hằng năm đều tổ chức họp mặt, liên tục đến nay đã 27 năm.Họp mặt năm 2018 được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Dimond Seafood Restaurant, Thành Phố Garden Grove, Nam California.Như thông lệ hằng năm, trước khi vào buổi họp mặt chính thức, một cuộc gặp gở tiền hội ngộ để hàn huyên tâm sự đã được tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 tại Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove đây cũng là dịp để đón tiếp qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh về từ phương xa, trong buổi tiệc tiền hội ngộ có chương trình văn nghệ do Gia Đình Lại Giang phụ trách.Khoảng 300 Giáo Sư, các cựu học sinh tham dự, buổi họp mặt, ngoài gia đình Lại Giang còn có Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Liên Trường Quy Nhơn, BS. Nguyễn Chí Vỹ Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn, một số thân hữu Tiểu Khu Pleiku, Các Niên Trưởng Nguyễn Thành Dân, Vũ Trọng Mục... các cơ quan truyền thông….. . Một số đồng môn về từ Missouri, Texas, Colorado, Bắc California, San Diego, Arizona. Các cơ quan truyền thông.Qúy vị giáo sư có: Phan Văn Tá, Trần Anh Lan, Trần Văn Phúc, Lê Văn Dung, Lê Văn Ba, Lý Di, Nguyễn Hữu Thời, Ông bà Nguyễn Vinh.. .Điều hợp chương trình do MC. Tom Võ, Nhà báo Lê Anh Dũng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toàn ban hợp ca Gia Đình Lại Giang, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Liên Trường Quy Nhơn phụ trách.Tiếp theo cựu học sinh Nguyễn Trọng Khiêm, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng qúy thầy cô, qúy quan khách và đồng môn, Ông nói: “Nhắc đến Tháng Tư, không ai không khỏi ngậm ngùi , Giáo chức không thực hiện được hoài bảo “Ươm hoa cho đời”, Quân đội không bảo vệ được dân, bổng chốc mất tất cả! Nhắc đến tình trạng quê hương Việt Nam hiện nay, trong đó có những bà con thân quyến của mình đang phải chịu cảnh bất công, áp bức dưới một chế độ vô nhân, gian xảo làm cho con người bị tha hóa vì một hoàn cảnh xã hội mà lớn nhỏ đều phải dối trá để sống còn. Chúng ta ngầm nhắc nhở cho nhau đừng quên Tháng Tư đen, đừng quên trách nhiệm, Mặc dù chúng ta không còn cầm súng, nhưng ta còn có cơ hội cầm bút để chúng ta múa bút, chúng ta là những nhân chứng sống hãy viết lên tất cả sự thật để cho các thế hệ mai sau biết về lịch sử.”Ông chúc qúy Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và hẹn ngày họp mặt Lại Giang ngay trên quê hương Bồng Sơn hoặc Tam Quan, Bình Định đó là mơ ước của toàn Ban biên tập là đem giòng nước Lại Giang tưới xanh đồng lúa Bồng Sơn, Tam Quan.Sau lời phát biểu ông Khiêm mời tất cả các thành viên trong ban tổ chức lên chào mừng quan khách và đồng môn gồm các ông: Khiêm, Uyển, Lang, Chăng, Tân, Triết, Dũng, Tom Vo.Sau đó để nói lên tình nghĩa thầy trò mà Gia Đình Lại Giang gọi là “Nghĩa Sư Đồ” được thể hiện một cách trang trọng trong buổi họp này đó là phần tặng hoa đến các thầy cô. Các Thầy, Cô ngồi tại chỗ để các cựu học sinh đem hoa đến tận bàn tặng tận tay, trong lúc nầy những tràng pháo tay thật lớn chúc mừng của các cựu học sinh tham dự. MC Tom Võ và Lê Tam Anh cũng đã nhắc đến công lao của các thầy cô đã hướng dẫn cho các học sinh vào đời bằng những bước chân vững chắc, bằng một kiến thức hữu dụng.Trong không khí vui mừng thầy trò tái ngộ, một màn vũ chào mừng cuộc họp mặt được ban vũ Lại Giang do Cô Ngọc Cầm đạo diễn đã bước lên sân khấu. Sáu vũ công trong đồng phục áo dài đỏ quần vàng làm sáng hẳn sân khấu. Đạo Diễn Ngọc Cầm “duyên dáng” giới thiệu màn vũ “Cánh Bướm Vườn Xuân” trong nhạc điệu Cha Cha Cha vui tươi rộn rã.Tiếp theo là phần chúc thọ Thầy Lý Di, Thầy Trần Văn Phúc và Cô Ngọc Cầm.Sau đó lời phát biểu cảm tưởng của qúy Thầy, trong lời phát biểu qúy Thầy đã ca ngợi việc làm của các cựu học sinh trong những năm qua, đây là một sự cố gắng lớn lao để duy trì được tình quê hương, tình đồng môn, tình thầy trò nơi xứ người. Mọi người đều hy vọng tinh thần nầy mãi mãi được duy trì và phát triển.Tiếp theo cảm tưởng của các cựu học sinh về từ các tiểu bang xa, mọi người đều cảm ơn ban tổ chức đã cho tất cả các cựu học sinh một thời đã cùng chung dưới các mái trường Bồng Sơn, Tam Quan, Bồ Đề .. . có dịp gặp nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm tuổi học trò nơi vùng quê thân yêu thời tuổi nhỏ.Sau đó cựu học sinh Nguyễn Hữu Cúc lên báo cáo tài chánh của Hội.Tiếp theo nhà báo Lê Anh Dũng một trong những người chủ trương Đặc San Lại Giang lên giới thiệu Đặc San Lại Giang Mậu Tuất 2018, ông cho biết: “Đặc San Lại Giang 2018 là một giải phẩm ca ngợi những tấm lòng đã đến với nhau trong mấy mươi năm dài chung lưng đấu cật và cho chào đời 24 đứa con mang tên Lại Giang... Đặc San Lại Giang là tiếng nói chính thức của các cựu học sinh và cũng là sợi dây liên lạc giữa qúy thầy cô và các cựu học sinh gia đình Lại Giang trên toàn thế giới.”Mỗi người tham dự đều được biếu một cuốn đặc san Lại Giang 2018 dày300 trang khổ sách, với 54 bài viết qua nhiều thể loại đã nói lên phần nội dung thật phong phú đề cập đến mọi khía cạnh văn hóa chính trị xã hội.. .Buổi tiệc bắt đầu, xen lẫn chương trình có phần văn nghệ rất phong phú do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em cựu học sinh gia đình Lại Giang trình diễn.Mở màn với Vũ khúc “Đường Lên Thiên Thai” do ban vũ Lại Giang qua sự hướng dẫn của Cô Cầm.Tiếp theo Kịch thơ “Nguyễn Trải gặp Thị Lộ” của Lê Anh Dũng do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn.Hoạt cảnh “Duyên Quê” do vợ chồng Nguyễn Văn Chính trình diễn.Lại Giang với nhiều kỷ niệm của những người sinh ra lớn lên qua những địa danh như: Tam Quan, Bồng Sơn, An Lảo, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, những địa danh một thời chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đa anh dũng hy sinh trong đó có các cựu học sinh của Gia Đình Lại Giang, những kỷ niêm đó mãi mãi khó quên trong đời.Mọi chi tiết liên lạc: Nguyễn Hữu Cúc, Email: cuchuunguyen@gmail.com Muốn tìm hiểu về Lại Giang vào trang web: www.giadinhlaigiang.org