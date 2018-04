Việt Khang Hội Ngộ Đồng Hương Ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Trong buổi hội ngộ

Tuyết MaiCộng Đồng VN HTĐ, MD&VA, Đài Truyền hình SBTN và Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ đã cùng nhau tổ chức Đêm gây quỹ để tổ chức Ngày Nhân Quyền cho VN 11/5 và Hội Ngộ với Nhạc sĩ Việt Khang. Đêm gây quỹ và hội ngộ được tổ chức vào chiều ngày 14 Tháng 4, 2018 tại Nhà hàng Thần Tài ở Falls Church VA.Hiện diện có hơn năm trăm quan khách, trong đó có Dr Nguyễn Võ Long, Chủ tịch Phong trào Phục Hưng “Chống Tàu Cứu Nước”; Xuớng Ngôn viên Diệu Quyên của Đài Truyền hình SBTN đến từ Cali, đại diện nhiều hội đoàn trong CĐ như Liên Minh Dân Chủ VNTT, Hội Không Quân, Hải Quân, Hội Thân Hữu Cảnh Sát QGVNCH, Hội Nhảy Dù, Hội Giáo Dục Trẻ Em, Hội Cao Niên, Hội Quảng Đà, Hội CSVQGHC, Hội CNS Trường Gia Long, Hội CNS Truờng Trưng Vuơng…đặc biệt trong buổi gây quỹ này có sự tham dự đông đảo của giới trẻ, nhiều thanh niên nam nữ mặc đồng phục T- shirt trắng do Tổ chức Việt Toon vẽ mẫu, tạo một luồng gió mới, niềm tin mới vào thế hệ trẻ trong CĐ HTĐ, MD&VA.Chương trình được điều hợp rất sinh động bởi MC Nguyễn Thành Công. Âm thanh tuyệt hảo của Hoàng Lộc, đã giúp cho tiếng hát truyền cảm của Việt Khang thêm thu hút, lôi cuốn khán thính giả. Không khí rất nhộn nhịp, đông vui, ấm cúng và đôi khi rất xúc động làm nhiều nguời ứa nước mắt (bản Nhạc Việt Khang viết cho từ nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức). Các chuyên viên đài truyền hình, và đồng hương vây quanh Việt Khang để phỏng vấn, chào đón, thăm hỏi, xin chụp hình lưu niệm, thể hiện nhiều tình cảm quý mến, ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài hoa, can đảm, đã sáng tác nhiều bản nhạc đánh thức lòng yêu nuớc của thế hệ trẻ và đồng bào trong cũng như ngoài nước. Hội Aasuccess (Nguyễn Trọng Đạt tặng BTC $1,000).Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Vitệt và một phút mặc niệm, Ông Đinh Hùng Cường, CTCĐ HTĐ, MD&VA có lời chào mừng và cảm ơn quan khách đã đông đảo ủng hộ buổi tiệc. Sau đó Ông Cường nói qua về mục đích của đêm văn nghệ này. Song song với lễ tưởng niệm Quốc hận 30/4, 43 năm mất nuớc, CĐ VN HTĐ, MD&VA hợp tác với Tổ chức Tập Hợp vì nền Dân Chủ và Đài Truyền Hình SBTN - DC (Võ Thành Nhân) gây quỹ hôm nay là để giúp cho CĐ có phương tiện tài chính tổ chức Ngày Nhân Quyền Cho VN ở Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao HK đạt được thành quả tốt đẹp hơn những năm qua. Đêm văn nghệ này cũng được tổ chức để Nhạc sĩ Việt Khang hội ngộ và cảm tạ đồng hương vùng HTĐ đã ủng hộ và tranh đấu cho anh được trả tự do và có mặt tại hải ngoại hôm nay (Tiếng vỗ tay chào mừng Nhạc sĩ Việt Khang vang dội) .CT Đinh Hùng Cường nói rõ, Việt Khang đến đây với hai nhiệm vụ: thứ nhất là giúp Ngày Gây quỹ cho Nhân Quyền VN 11/5, và nhiệm vụ thứ hai, vô cùng quan trọng, là trước sức đấu tranh vô cùng mãnh liệt của đồng bào khắp thế giới, VC phải trả tự do cho Việt Khang . Vì vậy Việt Khang có một món nợ, không phải đối với quý vị mà là món nợ đối với những nhà tranh đấu đang còn bị cầm tù ở VN. Nhạc sĩ Việt Khang tới đây để hợp tác với nhiều đoàn thể, tổ chức, để trả món nợ đó (Tiếng vỗ tay vang dội).Sau đó CT Đinh Hùng Cường trình bày sơ qua về chương trình Ngày Nhân Quyền cho VN sẽ được tổ chức trong ngày 11 Tháng 5, 2018 Tạị Quốc Hội HK và Bộ Ngoại Giao HK.Trong phần tâm tình với đồng hương Hoa Thịnh Đốn, Nhạc sĩ Việt Khang cảm ơn đồng bào đã tranh đấu cho anh đuợc tự do và được ra hải ngoại hôm nay. Việt Khang nói tiếp, trong tù, những người tù luơng tâm, có những hy sinh mất mát. Người Việt Nam ở hải ngoại, nên đoàn kết lại để nói cho Quốc Tế biết VN như vậy đó, để Quốc Tế can thiệp cho người dân Việt Nam có được Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.Nhạc sĩ Việt Khang nói, chương trình thỉnh nguyện thư được Nhạc sĩ Trúc Hồ và Đài Truyền hình SBTN khởi xướng, được đồng bào ủng hộ với một con số lớn chưa từng có. Đó là sự thành công, sự đoàn kết của người VN, mà Việt Khang cảm thấy thật xúc động. Khi mẹ của Việt Khang đi thăm con ở trong tù, có nói "Con yên tâm ở trong này, lo giữ gìn sức khỏe, bà con của mình không có bỏ mình lẻ loi đâu con”. Chữ “bà con” mà mẹ của Việt Khang nói có nghĩa là đồng bào người Việt khắp nơi trên thế giới, không bỏ Việt Khang.Việt Khang mang ơn đồng hương rất là nhiều, rất là lớn, cũng nhờ câu nói của mẹ, nó giúp cho Việt Khang trải qua từng ngày, từng tháng, từng năm và thấy Việt Khang may mắn, vì chỉ có bốn năm tù, và ba năm quản chế. Còn nhiều anh em khác, mười mấy năm tù, gia đình đổ vỡ . Có những người mà mười mấy năm, không ai tới thăm. Việt Khang ở trong tù, biết được người nào, gần gũi được người nào thì chia sẻ với họ, vì mình có mẹ lên thăm hằng tháng. Có mấy anh, mấy bạn kém may mắn hơn, ở tù lâu hơn mà không được sự chở che vì người Việt của mình không biết.Nhạc sĩ Việt s Việt Khang cho biết, sau những chuyến lưu diễn văn nghệ để gặp gỡ đồng bào Việt Nam, để nói lời cảm ơn xong, Việt Khang sẽ có chuơng trình văn nghệ để nói lên những tên, những người thầm lặng hy sinh trong tù .Việt Khang có sáng tác bài “Con Đường Việt Nam” để nói lên sự hy sinh của những nguời đó. Việt Khang sẽ trình bày sau. Ngày hôm nay Việt Khang đến đây để chính thức nói lên lời cảm ơn chân thành của Việt Khang đối với tất cả quý ông bà cô bác đã biểu tình, đã ký thỉnh nguyện thư cho tất cả các anh chị em, trong đó có Việt Khang. Trong thời gian sắp tới, những nơi Việt Khang đặt chân đến, Việt Khang sẽ hát cho bà con, sẽ không nhận thù lao để tỏ tấm lòng thành của mình.Việt Khang muốn đi Châu Âu, Canada, một là nói lời cảm ơn của mình và cũng muốn cất tiếng hát để hăm nóng phong trào yêu nước cho người Việt khắp nơi trên toàn thế giới.Cô Phuơng Uyên, một trong những thiếu nữ trẻ bị cầm tù, đã nói lên cảm nghĩ của cô. Lúc còn ở Việt Nam, cô không học được vì rất xốn xang trong lòng khi thấy những bản án của những người yêu nuớc, mỗi bản án trên mười mấy năm tù. Đó là chiến trận trong nước, còn mình ở hải ngoại mình chỉ có thể giúp về mặt tinh thần. Theo kinh nghiệm tù đày của cô, thì sau khi có bản án, đây là giai đoạn kháng cáo. Chúng ta rất cần đoàn kết để ký thỉnh nguyện thư.Sau đó Ông Võ Thành Nhân (Giám Đốc SBTN – DC) đọc những bản án của những anh chị em trong Hội Anh Em Dân Chủ, mới bị Nhà cầm quyền tuyên án. Ông nói, Hoa Thịnh Đốn có lẽ là nơi đầu tiên, chúng ta sẽ phát lên tiếng pháo lệnh là chúng ta sẽ tranh đấu cho những anh em Dân Chủ trong nước. Nếu quý cô bác đồng ý như vậy thì chúng ta sẽ đồnng ý ngay trong đêm nay. Tiếng “Đồng ý” vang dội.Tại nhà hàng đã có nhiều giấy tờ ký thỉnh nguyện thư và phong trào ký thỉnh nguyện thư đuợc bắt đầu trưa hôm Chủ Nhật ở Trung Tâm Thương Mãi Eden.Chương trình được tiếp nối với bản họp ca “Trả lại cho Dân” do một nhóm trẻ cùng hát, sau đó là phần chụp hình lưu niệm với nhạc sĩ Việt Khang.Một vài hình ảnh buổi tiệc gây quỹ và hội ngộ với Việt Khang trong:”Việt Khang hát Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai? ở HTĐ