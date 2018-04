Elon Musk, Vua Xe Auto Điện

Thành Lacey ST – nguồn: www.biography.com Tiểu sử: Nhà thám hiểm không gian, kỷ sư cơ khí (1971 - ....). Là nhà kinh doanh gốc ở Nam Phi, là nhà sáng lập công ty chế xe điện Tesla Motors và phi thuyền không gian thương mại SpaceX, phóng đi lần đầu năm 2012.Sinh ngày: 28 tháng Sáu, 1971. Rời bỏ ĐH Stanford sau khi theo học chỉ hai ngày để lao vào kinh doanh khi internet bùng nổ. Tháng Tư năm 2017, công ty Tesla Motors của Musk đã vượt qua mặt công ty General Motors để trở thành công ty sản xuất xe auto có giá trị nhứt trên thị trừơng xe Mỹ.Học vấn: ĐH University of Pennsylnania, ĐH Standford, ĐH Queen’s, OntarioSinh quán: Pretoria, Nam Phi châuBiểu tượng con giáp: Bắc giảiElon Musk là ai?Elon Reeve Musk sinh năm 1971, nhà kinh doang và thương gia Mỹ gốc Nam Phi, ngưừi thành lập X.com năm 1999, sau ny trở thành PayPal, côngty SpaceX năm 2002 và Tesla Motors năm 2003. Musk trở thành nhà triệu phú lúc gần ba mươi tuổi khi anh bán công ty mìngh sáng lập tên Zip2 cho một phân xưởng của công ty Compad Computers. Bái chí đăng tên của Musk trên trang nhứt tháng Năm năm 2012 khi công ty SpaceX phóng một hoả tiển gởi dụng cụ cho thương mại đầu tiên cho Trạm Không gian Quốc tế ISS. Musk củng cố danh sách đầu tư của mình khi mua công ty SolarCity năm 2016 và đặt nền tản vững chắc như là người lảnh đạo trong kỷ nghệ dùng năng lượng mặt trời này khi nắm vai trò cố vấn trong những ngày đầu của chánh quyền của TT Trump lúc đó.Elon Musk có năm con với vợ trước tên Justine Wilson. Năm 2002 con đầu của anh chết vì bịnh nhi đồng khi mới sinh đưực mười tuần. Hai người có thêm năm con nữa: sinh đôi và sinh ba.Musk sinh ra ở Nam Phi. Sau đó anh nhập quốc tịch Canada năm 1989 để dùng đó xin vào quốc tịch Mỹ cho dễ, năm 2002, anh đã được toại nguyện. Mẹ của anh là người Canada, cha là người Nam Phi, có một anh trai và em gái. Lúc 10 tuổi, trong thời gian cha mẹ ly dị, đứa trẻ có tính tình hướng nội này sinh ra đam mê về computers. Anh tự học cách thảo chương trình và khi 12 tuổi bán được công trình software đầu tiên của mình tạo ra tên là Blastar.Giá trị lợi tức ròng của Elon MuskTính tới tháng Mười Hai năm 2017, Lợi tức ròng của E. Musk là $ 20.2 tỷ USD, theo tạp chí Forbes. Anh kiếm được tiền tỷ lần đầu khi bán PayPal năm 2002; công ty SpaceX của anh có giá trị hơn $20 tỷ USD.Học vấnHồi 17 tuổi, 1989, Musk di cư sang Canada và theo học ĐH Queen’s để tránh quân dịch ở Nam Phi. Anh sang Mỹ năm 1992 theo học thương mại và vật lý tại ĐH Pennsylvania và tốt nghiệp cử nhân về kinh tế và học thêm cử nhân về vật lý. Sau khi rời ĐH Penn, Musk ghi danh thẳng vào ĐH Stanford, CA, để theo đuổi bằng Tiến sỹ về năng lượng vật lý. Tuy nhiên, đúng vào lúc anh ghi danh vào ĐH Standford thì công nghệ internet bùng nổ nên chỉ hai ngày sau anh bỏ học để dấn thân vào cao trào đang lên này và khởi xuất ra công ty đầu tiên của mình là Zip2 Corporation. Zip2, công ty chỉ đường trên tuyến online, chẳng bao lâu cung cấp nội dung cho hai websites của tờ New York Times và tờ Chicago Tribune. Năm 1999, một phân khu của tổ hợp Compad Computer Corporation mua Zip2 với giá $ 307 triệu tiền mặt và $34 triệu bằng stocks.PayPalNăm 1999, Musk đồng sáng lập X.com, một công ty phục vụ và thanh trả tài chánh online. Sau khi bán x.com, năm sau là sự sáng lập ra PayPal và tháng Mười 2002 ebay mua PayPal vợi gía $1.5 tỷ đô thanh tóan bằng stocks. Trước khi đó, Musk sở hữu 11% phần trăm số stock của PayPal.Sáng lập viên của SpaceXMusk thành lập công ty thứ ba của anh là Space Exploration Technologies Corporation hay còn gọi là SpaceX năm 2002 nhằm thiết kế phi thuyền không gian cho ngành du lịch có tính cách thương mại trong không gian. Tới năm 2008, SpaceX đã vững vàng và được cơ qua Hàng Không NASA ký hợp đồng để lo việc chuyển vận hàng hóa cho Trạm Không gian Quốc tế – với hoạch định cho việc chuyển vận phi hành gia trong tương lai – trong chiều hướng thay cho các nhiệm vụ phi thuyền con thoi của NASA.Hoả tiển Falcon 9Hồi tháng Năm 22 tây, năm 2012, Musk và SpaceX đã làm nên lịch sử khi công ty này phóng hoạ tiển Falcon 9 không có người của mình lên không gian. Phi thuyền này gởi đến Trạm Không gian Quốc tế 1.000 pounds hàng vật liệu cung cấp cho cac phi hanh gia đang làm việc trong trạm đánh dấu cho lần đầu tiên một công ty tư nhân bắn một pi thuyền tới Trạm KGQT. Musk đã nói rằng: Tôi thấy mình rất là may mắn...Đối với chúng tôi, đây là một chiến thắng thật to lớn.”Tháng 11, năm 2017 SpaceX bị một vụ nổ khi công ty thử nghiệm bộ máy Block 5 Merlin nhưng không có ai bị thương và kế hoạch đưa ra thế hệ tương lai cho Falcon 9 vẫn được tiếptục. Công ty còn bước một tiến bộ dài vào tháng Hai năm 2017, khi thành công trong thử nghiệm phóng hoả tiển có công xuất mạnh tên là Falcon Heavy được trang bị thêm 9 ống phụt được phát hoạ ra để mang một trọng tải hàng khổng lồ vào quỹ đạo và được dùng như một đội phi thuyền cho những nhiệm vụ thám hiểm đi sâu vào không gian. Hỏa tiển Falcon Heavy được trang bị với máy chụp hình tối tân để “cung cấp những cảnh tượng vô cùng ngoạn mục” cho chuyến bay vòng quanh quỹ đạo mặt trời.Chuyến bay BFR đến sao HỏaTháng Chín năm 2017, Musk công bố một sơ đồ cập nhật cho chương trình BFR hay Big Falcon Rocket với 31 máy khổng lồ để đẩy một đầu phi thuyền với khả năng chở ít nhứt là 100 người. Anh tiết lộ là SpaceX nhắm đến việc phóng phi vụ chở hành đến sao Hỏa vào năm 2022 như là một phần của mục tiêu xa rộng để đổ người xuống Hành Tinh Đỏ này.Sáng lập viên và CEO của công ty xe điện TeslaElon Musk là người đồng sáng lập , là CEO và nhà thiết kế tại công ty Tesla Motors này; một công ty chú trọng vào việc sản xuất xe điện ở tầm mức trộng lớn với giá vừa phải cung như sản xuất pin và mái nhà dùng năng lượng của mặt trời. Musk đứng ra trông coi và giám thị tất cả các mặt này. Công ty của anh có phần hùn của hảng xe Dalmer và hợp tnác kỷ thuật của hảng Toyota. Một trong những thành công là xe du lịch điện sản xuất đầu tiên là Model S có thể chạy đoạn đường dài 265 miles giữa hai thời điểm sạc điện. Đời xe Model S này đã được bầu chọn là xe tiêu biểu trong năm 2013 bởi tạp chí viết về kỷ thuật xe auto là Motor Trend.Năm 2017, sau khi qua mặt hảng xe General Motor về giá trị trên thị trường Mỹ, công ty cho ra đời xe Model 3 cuối năm ‘17.Tháng Mười một năm 2017, Musk gây một ‘chấn động’ khác khi tiết lộ là sẽ cho ra đời xe Tesla Semi và Roadster. Kiểu semi truck này sẽ đi vào sản xuất năm 2019, cho biết là sẽ chạy được khỏan dài là 500 miles sau khi được sạc và pin và maý của xe có mức bền là một triệu miles. Kiểu xe Roadster sẽ được sản xuất vào năm 2020 ở mức độ nhanh chưa từng có. Musk tuyên bố trước công chúng là laí môt chiếc xe sport chạy bằng xăng giống như là lái một chiếc xe sport chạy bằng máy hơi nước so với đời xe điện sẽ ra đời này.Cuối tháng Hai năm 2018, nếu giá trị công ty Tesla đạt tới 650 tỷ đô thì phần hưởng của Musk sẽ ở mức 55 tỷ đô.Mua công ty Solar CityTesla Motors Inc. mua công ty Solarcity Corp., một công ty mà Musk giúp em họ của mình thành lập năm 2006. Đề cập về việc này, Musk viết trên website về viễn kiến của mình: “Năng lượng mặt trời và việc chứa nó đem lại lợi ích tối đa khi kết hợp chúng lại với nhau. Khi Tesla lo về việc chứa, và SolarCity dùng năng lượng mặt trời có thể được kết hợp lại để sản xuất điện cho gia dụng và cho thương mại ta sẽ cải tiến việc sản xuất ra, việc tích tụ và tiêu dùng điện năng.”