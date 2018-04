Cựu TT Jimmy Carter: Quyết Định Chọn J. Bolton Là Một Thảm Hoạ Cho Đất Nước

Thành Lacey viết theo www.usatoday.com Cựu TT Jimmy Carter, một trong số it nhân vật đã từng viếng thăm Bắc Hàn (BH) và gặp chủ tịch BH, bày tỏ sự hy vọng vào hội nghi thượng đỉnh giữa BH và HK nhưng lên tiếng cảnh giác là TT Trump có thể mắc “một trong những lỗi lầm tệ hại nhứt” (“one of the worst mistakes”) trong nhiệm kỳ của mình khi chỉ định John Bolton vào vị trí đầy ‘nhạy cảm’ của một cố vấn an ninh quốc gia.Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ USA TODAY, nhân dịp ra mắt sách mới của ông tựa đề “Đức Tin”, Ô. Carter gọi Bolton là “một nhân vật háo chiến” ủng hộ cho một chính sách mà vị cựu TT gọi là “đầy thãm họa”. Ông nói:“Có lẽ một trong những lỗi lầm mà TT Trump làm kể từ nắm chức vụ là chọn John Bolton là người đã từng kêu gọi chiến tranh với BH và tấn công Iran và người đã từng là một trong những nhân vật chính dàn dựng nên quyết định chiếm Iraq.” Ông gọi sự lựa chọn này là “một thảm họa cho đất nước.”Ở tuổi 93 này, ông phát biểu thật thẳng thắng khi bàn luận về sức mạnh đầy tiềm năng của cuộc Tuần Hành Tháng Ba chống súng của các em học sinh và khi sơ thảo nét đại cương về cuộc nói chuyện với BH trong tương lai. Cuốn sách thứ 32 của ông với tựa đề : “ Đức Tin: Một Cuộc Hành Trình cho Tất cả mọi Người”, được nxb Simon & Schuster in, phản ánh về ảnh hưởng của đức tin qua những thách thức trong đời của ông và trong lịch sử của đất nước. Ở tầm xa rộng hơn, vị TT thứ 39 này có đề cập nhấn mạnh đến TT thứ 45 của HK. Ông bàn về tiếng xì xầm xa gần về cáo buộc của ngôi sao phim tình dục cho người lớn là Stormy Daniels trên chương trình 60 Minutes của đài CBS về lần dính dáng tình dục của cô với Ô. Trump và số tiền “bịt mồm” cô về vụ bê bối này là 130 ngàn đô từ của luật sư của Ô. Trump một tuần rưỡi trước ngày bầu cử năm 2016.Ô. Carter nói: “ Theo như tôi hiểu từ tin tức thì có hơn mừời phụ nữ đã ra trước công chúng và nói cùng một đề tài như cô Stormy Daniels tuyên bố về vấn đề bị quấy nhiểu tình dục, có hay không có sự đồng ý, cho nên tôi nghỉ rằng TT Trump tuy sự ủng hộ từ cảm tình viên của ông không bị lay chuyển nhưng về lâu về dài, tôi nghỉ là sẽ có một hậu quả vô cùng tai hại cho vị thế chính trị của ông ta.” Ô. Carter tiên đóan: “Trong cuộc bầu cử vào tháng Mười Một tới đây, chúng ta sẽ thấy hiện ra ảnh hưởng bất lợi do vấn đề vô đạo đức và vi phạm lời thề thiêng liêng về sự trung thành với vợ trước Thượng đế của ông này.”Ô. Carter tình nguyện tiếp xúc với Bắn Hàn thay mặt cho Toà Bạch Ốc. Ông đã từng qua BH hai lần vào năm ’94 vào năm 2010. Được hỏi ý kiến về lời khuyên nào cho tống thống, ông nói : “Lời khuyên đầu tiên của tôi sẽ là không bổ nhiệm Bolton.” Và thêm vào là ông thúc đẩy chính quyền hiện tại hãy lắng nghe cho thật kỷ những đòi hỏi cốt lỏi của BH. Ông nói là cần có sự kiểm soát thường trực của Cơ Quan Nguyên tử Lực Thế Giới trong vấn đề tài giãm vủ khí NT. Ông nói là BH chỉ muốn sự bảo đảm của Hiệp Uớc Lục Cường, trong đó có China, Nga, Nhật, Nam Hàn và vài xứ nữa, rằng HK không tấn công mình. Ông Carter cảm nhận dấu hiệu bất ổn về cuộc xáo trộn nhân viên trong chánh quyền của Trump, nhất là về việc cách chức ông McMaster, cố vấn an ninh quốc gia, tuần rồi. Bộ Trưởng NG Rex Tellison bị cách chức hồi đầu tháng và còn có tin đồn là Chánh Văn Phòng John Kelly cũng sẽ bị cùng chung số phận.Ông còn nóí là: “Thực tình tôi rất lo ngại khi tổng thống cố ý điền vào những chức vụ quan trọng chỉ với những người có đồng ý kiến với ông ta. Tiếp cận với nhiều ý kiến khác nhau trước khi đi đến quyết định tối hậu là điều cần và trong mấy ngày qua, tôi nghỉ là TT Trump lựa chọn những những viên chức cao cấp và quan trọng theo cách đó chứ không phải theo cách chọn những vị có ý kiến khác với mình.”Cựu TT Carter làm cho mọi người ngạc nhiên là ông còn sống được ở tuổi hơn chín mươi này. Năm 2015, ông bị mắc chứng ung thư nảo coi như là chỉ có chờ chết. Ông cho biết: “Lúc đó tôi chỉ biết chờ tử thần đến.” Được hỏi khi ông qua được cơn tử vong thì ông đã làm gì, ông trả lời: “Tôi lại bắt tay ngay vào việc làm.”(Tin mới nhứt có liên quan đến cuộc điều tra vụ thông đồng với Nga, Ô. Muller, là mới hôm qua đây, ngày 9 tháng Ba này, luật sư cá nhân của Ô. Trump bị Cảnh sát LB tới lục soát nhà/văn phòng và tịch thu các văn bản và tài liệu, trong số đó có đoạn phim trên chương trình Access Hollywood, trong đó có đoạn thâu hình và những lời nói sàm sỡ của Ô. Trump về phụ nữ với phóng viên Billy Bush. Ô. Trump đã rất giận dữ vầ việc này.)