Hành Hương Nepal - Ấn Độ: Đi Tìm Vết Chân Đức Phật

Đường BìnhLà tựa đề cho chuyến đi hành hương tu học của chúng tôi. Chuyến đi này được hướng dẩn bởi Hòa Thượng Thích Chơn Trí chùa Pháp Vân, Pomona, California, Thượng tọa Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houston Texas, Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Vancouver B.C. Canada. Thầy Thích Trí Tịnh Florida, Thầy Thích Nguyên Thắng Tu sinh 4 năm đại học trường Indian Theravada University và Thầy Thích Nguyên Vương từ Tổ Đình Linh Sơn Huyện Van Ninh Việt Nam. Đoàn viên gồm có 25 Phật tử từ Thụy Sĩ, Paris Pháp Quốc, Việt Nam, Vancouver B.C. và Montrial Canada. Ở Mỹ gồm có Phật tử từ Orange County, San Jose, Florida và chúng tôi ở Olympia Washiington State.Ngày đi đến, chúng tôi rời Seattle Washington State bay đến Incheong Nam Hàn, gia nhập với Hòa Thượng Chơn Trí và Thượng Tọa Thích Giác Đẵng bay qua Ấn Độ. Máy bay đáp xuống phi trường Quốc Tế New Delhi Thủ Đô Ấn Độ lúc 12 giờ khuya giờ Ấn Độ đúng giờ giất khởi đầu hành trình Tìm Vết Chân Đức Phật. Phi trường Quốc Tế New Delhi giửa đêm khuya vắng vẽ, hình ảnh đầu tiên tôi thấy trong hành lan là hình đóa hoa sen và dấu thủ ấn thật lớn chào mừng du khách, dưới ánh đèn vàng lợt dịu mát khiến tôi yên tâm và tin tưởng tôi sẻ nghe và thấy những gì tôi mong ước trong chuyến đi.Chúng tôi, tay xách tay ôm đi trình giấy nhập cảnh. Từ xa, nhìn về phía trước thấy một hàng người đứng chờ, đến gần hơn mới biết họ là du khách đến trình VISA nhập cảnh. Trên vách tường rộng lớn trên cao là một hàng đỉa tròn trang trí nghệ thuật đèn chiếu sáng rực, mấy bàn tay dấu ấn quen thuộc, cộng với cái thái độ rất thân thiện và lanh lẹ của các viên chức sở nhập cảnh khiến tôi vô cùng yên tâm, càng tin tưởng sẻ có một chuyến đi an toàn, học hỏi lành mạnh và vui vẽ nơi đất Phật. Hai Thầy và chúng tôi vào phòng chờ chuyến bay nội địa bay xuống thành phố Patna, trong hành lan bắt đầu nhộn nhịp, một đoàn du khách mấy trăm người Nam Hàn hối hả ra xe buyt, một chuyến bay khác vừa mới đến mấy trăm người tiếp tục đến thật là vui.Trời mờ sáng, chúng tôi đáp chuyến bay nội địa bay xuống thành phố Patna, gia nhập với đoàn người do Thượng Tọa Nguyên Thảo hướng dẩn đến trước một ngày. Thành phố Patna, miền Đông Nam Ấn Độ là nơi có nhiều hoạt động quang trọng gắng bó với lịch sử Phật Giáo. Từ Tân Đề Li bay xuống giửa đường bay tôi có thể nhìn tháy tuyết trắng trên đỉnh núi Hy-Mã-Lạp Sơn bên Tây Tạng và rừng núi hoan dã của Nepal.Nghỉ lại chuyến đi thật là hy hửu, lúc khởi sự chuyến đi thì tất cả đoàn viên chúng tôi ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi chưa từng quen biết nhau, mổi người mổi nơi, đường ai nấy đi, vì chung lý tưởng cuối cùng chúng tôi họp lại nhau tại Patna, trong tình đồng đạo đồng hành tất cả hoang hỷ lên xe buyt chạy suốt một ngày đường dài thẳng qua biên giới Nepal. Đến Lumbini dân làng đã lên đèn. Nghỉ đêm tại khách sạn Lumbini, Thầy cho biết lịch trình sáng mai của chúng tôi là đi viếng Vương Quốc Thích Ca (Lumbini The Ancient Sakya Kingdom) bước đầu tiên của hành trình đi Tìm Vết Chân Đức Phật.Đường Bình