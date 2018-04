1 Người Chết, 265 Người Bệnh Vì Thịt Gà Có Vi Khuẩn Salmonella

Món xà-lách gà chế biến bởi một công ty thực phẩm của Iowa và phân phối bởi công ty Fareway Stores ở vùng Trung Tây đã làm cho 265 người bị bệnh tại tám tiểu bang và một người thiệt mạng tại Iowa do việc nhiễm vi khuẩn salmonella, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết.Dịch bệnh này bùng nổ từ ngày 8 tháng Một đến 20 tháng Ba, dường như đã kết thúc, CDC công bố trong một bản tin cập nhật gần đây nhất. Những người bị nhiễm bịnh ở tuổi từ 1 tuổi cho đến 89 tuổi, với 27% là phụ nữ.Theo luật sư chuyên về an toàn thực phẩm Bill Marler của tiểu bang Seattle, thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn đã làm cho một số người bệnh nghiêm trọng. Ông cùng với luật sư Steve Wandro ở Iowa đại diện cho 48 người đâm đơn kiện công ty Triple T Specialty Meats of Ackley, Iowa, công ty chế biến món Xà Lách Gà và hệ thống cửa tiệm Fareway Stores, trực thuộc Boone, chuỗi cửa hàng thực phẩm đã phân phối thức ăn dưới nhãn hiệu của công ty.Trong số 265 người bệnh, 94 người phải nhập viện, một con số cao đáng kể đối với dịch bệnh này, Marler cho biết.Marler cho biết thêm: "Có một phụ nữ ở Nebraska phải nằm ở bệnh viện trong ICU đến một tuần và một người đàn ông ở Iowa đã phải cắt bỏ ruột già. Ông ta hiện phải đối diện với một cuộc giải phẩu khác trong một, hai tháng tới để nối ruột.”Theo luật sư Wandro, nhiều người bệnh trong số này ở tuổi 70 đến 80 với hệ miễn dịch suy yếu, họ phải vào các trung tâm chăm sóc y tế điều trị đến vài tuần mới hồi phục.