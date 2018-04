Nông Sản VN Có Thị Trường Tiêu Thụ Lớn Là TQ

Nông sản VN có thị trường tiêu thụ rất lớn là Trung Quốc theo bản tin của Sputnik hôm Thứ Sáu cho biết.Bản tin viết như sau.“Thông tin từ Hội thảo giới thiệu thông tin hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc — CIIE 2018 diễn ra sáng nay (13-4) tại TP HCM cho thấy 99% quả điều, 60% thịt cá, 50% cà phê, 40% gạo Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam. 2 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu 1,3 tỉ USD hàng nông sản Việt Nam; trong đó nhập khẩu cá tăng 203%, quả điều tăng 508%.“Việt Nam cũng là nguồn nhập khẩu lớn của Trung Quốc về mặt hàng bông, thanh long, long nhãn, dưa hấu… Chính phủ 2 nước đang bàn bạc tính khả thi về việc mở cửa thị trường hơn nữa cho sản phẩm sữa, thịt và hoa quả Việt Nam.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Về hàng tiêu dùng, giày dép, dệt may, túi xách, đồ dùng trong nhà từ Việt Nam cũng đang được người Trung Quốc tin dùng. 2 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép Việt Nam sang Trung Quốc tăng 40%.“Ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết hàng Việt Nam có triển vọng và cơ hội rất lớn tại thị trường Trung Quốc. Trung Quốc rất coi trọng hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam. Việt Nam đang xếp trong tốp 10 đối tác thương mại của Trung Quốc và là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc tại Asean.“Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại 2 bên lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ USD, đạt 121,3 tỉ USD, tăng 23,4% so với năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hơn 50,3 tỉ USD, tăng 35,4% và làm giảm 14% nhập siêu của Việt Nam. 2 tháng đầu năm nay, thương mại 2 bên tăng đột biến đến 57%, đạt 19,75 tỉ USD (Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam đạt 8,62 tỉ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái.)“Tại hội nghị thượng đỉnh APEC Đà Nẵng 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong 15 năm tới Trung Quốc sẽ nhập khẩu hàng hóa với giá trị hơn 24.000 tỉ USD. Cùng với tuyên bố này, Trung Quốc sẽ nới lỏng các điều kiện tiếp cận thị trường, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn hơn.”Càng bán đồ cho TQ nhiều chừng nào thì kinh tế VN càng lệ thuộc TQ nhiều hơn.