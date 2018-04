Viên Chức Sắp Mất Việc, Hiệu Trưởng Ép Cô Giáo Phá Thai

Xuân NiệmTương lai đối với 500 viên chức ngành thú y và khyến nông mờ mịt vì không biết bị mất việc lúc nào, theo bản tin của bán Nông Nghiệp hôm 12 tháng 4 cho biết chi tiết như sau.Theo công văn số 367/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc xin ý kiến đối với phương án quy định chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, nếu thành hiện thực thì gần 500 viên chức thú y và khuyến nông xã của tỉnh này phải nghỉ việc.Một cán bộ khuyến nông cơ sở tỉnh Bắc Giang cho hay: "Theo quyết định bổ nhiệm hoặc tuyển dụng thì chúng tôi là ngạch viên chức, nhưng theo nội dung công văn số 367/SNV-XDCQ&CTTN lại nói chúng tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Phải chăng có sự nhầm lẫn hay lãnh đạo Sở Nội vụ bận nhiều việc quá nên quên không nhớ chúng tôi là viên chức nữa, mặc dù Sở là cơ quan tuyển dụng".Bắc Giang là tỉnh miền núi, nông nghiệp vẫn chiếm 70% cơ cấu kinh tế, là 1 trong các tỉnh có số lượng gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước, tỉnh đang có kế hoạch thanh toán bệnh dại trên người và động vật giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, tỉnh đang xây dựng tập đoàn cây ăn quả, là vựa trái cây của miền Bắc, nhiều đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp đã và sắp triển khai mà cán bộ thú y và khuyến nông cơ sở là những người trực tiếp tổ chức thực hiện.Vậy mà tỉnh này lại có ý định xóa bỏ hệ thống thú y và khuyến nông cơ sở khiến nhiều người rất lo lắng, và việc làm đó có gì đó đi ngược lại chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.Trong khi đó báo Tuổi Trẻ Online hôm 12 tháng 4 thì đưa tin về vụ 1 giáo nữ giáo viên tố hiệu trưởng ép phá thai chỉ vì muốn giữ thành tích nhà trường. Bài báo viết như sau.Trong đoạn ghi âm, một cô giáo mầm non liên tục bị chửi bới, thúc ép phá thai vì sinh con thứ ba sẽ ảnh hưởng đến thành tích của trường.Chị N.T.T.B., giáo viên Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), cho biết sự việc xảy ra vào tháng 4-2017. Thời điểm đó, chị B. đang mang thai đứa con thứ 3 được 4 tháng.Chị B. cung cấp đoạn ghi âm dài 17 phút, thể hiện việc chị bị xúc phạm, chửi bới, gợi ý phá thai và khẳng định người tên Hậu trong ghi âm là bà Phan Thị Hậu, hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai.Trong ghi âm, chị B. bị bà Hậu trách móc, xúc phạm chị B. để xảy ra chuyện sinh con thứ ba và không biết cách phá thai, làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của trường.Đồng thời bà yêu cầu hoặc phá bỏ thai, hoặc chuyển trường để không ảnh hưởng đến thành tích của trường."1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sao không biết. Em không biết hay cố tình giữ đứa con. Em không biết giải quyết sao hết à? Nếu không biết, tao dẫn mày đi. Chỉ cần xuống kia hút trong tích tắc chứ mấy. Cái mặt mày ngu dốt để nỗ lực của mọi người mấy năm qua mất hết", bà Hậu chửi chị B. trong ghi âm.Bị công kích, xúc phạm, chị B. đã bật khóc. Chị thanh minh rằng dù sinh con thứ ba nhưng chị không thể phá được bởi đó là giọt máu của mình.Tuy nhiên, người phụ nữ tên Hậu tiếp tục thúc ép: "Giọt máu cái gì, đời bữa nay mà giọt máu cái gì. Nó có một xíu có biết gì đâu".Theo chị B., trước sức ép dữ dội của bà Hậu, chị rất lo ảnh hưởng đến nhà trường, bản thân lại không thể phá thai như cách bà Hậu yêu cầu."Tôi và hiệu trưởng thống nhất giấu việc mang thai. Chính vì vậy trong sổ sách của nhà trường không hề lưu lại việc tôi nghỉ thai sản", chị B. trình bày.Để sinh con, chị B. đã viết đơn xin nghỉ phép 2,5 tháng để giải quyết công việc nhưng thực tế là ở nhà sinh con. Sau thời gian nghỉ phép, chị B. lập tức đến trường làm việc. Hiện đứa bé đã 6 tháng tuổi.Tuy nhiên, ngày 12-4, bà Phan Thị Hậu - hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai phủ nhận toàn bộ sự việc và cho rằng người phụ nữ trên Hậu trong ghi âm không phải là mình."Tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi không làm mà ép tôi nhận thì chắc tôi phải nghỉ việc", bà Hậu nói.Thật là nghiệp trái oan gia nhau vậy.