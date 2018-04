Chuyện Súng Ống Giết Người Hàng Loạt Ở Mỹ

Huỳnh QuangHôm Thứ Tư, 14 tháng 2 năm 2018, thanh niên Mỹ 19 tuổi Nikolas Cruz, trước đó bị đuổi học vì lý do vô kỷ luật, đã xông vào Trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas High School tại thành phố Parkland, tiểu bang Florida và nổ súng giết chết 14 học sinh và 3 viên chức nhà trường.Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ tại Connecticut là Chris Murphy, người nổi tiếng về việc đòi hạn chế súng liền lên tiếng kêu gọi kiểm soát súng.Nhưng không phải một lần và mới vụ này, mà là cứ mỗi lần có vụ nổ súng giết người hàng loạt, từ vụ nổ súng ở Trường Sandy Hook Elementary School vào năm 2012 cho tới vụ nổ súng giết người tập thể tại Las Vegas vào năm 2017 thì sự kêu gọi kiểm soát súng lại bùng lên. Điều này dường như đã thành thông lệ rằng cứ sau mỗi lần có vụ nổ súng giết người hàng loạt thì lại có tranh luận về súng và bạo động súng. Có thể một số dự luật đã được đệ trình. Nhưng người Mỹ vẫn tiếp tục sống trong bạo động súng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, mà đâu cũng vào đấy, không có gì thay đổi – không có luật nào được Quốc Hội thông qua, không có hành động cụ thể nào được thực hiện để cố gắng ngăn ngừa tai họa kế tiếp.Tại sao như thế? Tại sao sau những phẫn nộ và đau đớn do những vụ nổ súng giết người hàng loạt mà lại không có gì thay đổi cả?Ký giả German Lopez trong bài viết có tựa đề “America’s Gun Problem, Explained” đăng trên trang mạng www.vox.com hôm 15 tháng 2 năm 2018 đã phân tích chuyện súng ống ở Mỹ và những vấn đề thâm căn cố đế của nó. Xin lược dịch như sau.1- Súng là vấn đề đặc biệt của nước MỹKhông có quốc gia phát triển nào trên thế giới có tỉ lệ bạo động súng nhiều như nước Mỹ. Hoa Kỳ có tỉ lệ súng giết người nhiều gấp 6 lần Canada, gấp 7 lần Thụy Điển, và gấp 16 lần Đức, theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc mà báo The Guardian có được cho biết.Để hiểu tại sao như vậy thì một phân tích khác cho biết: Hoa Kỳ có số người sở hữu súng cao nhất trên thế giới. Trong năm 2007 được phỏng đoán là ở Mỹ cứ 100 người thì có 88.8 người có súng, điều này có nghĩa là gần như mỗi người Mỹ đều có súng và đặc biệt là mỗi người Mỹ lớn tuổi đều có súng. Quốc gia có số người có súng nhiều sau Mỹ là Yemen, nơi mà cứ 100 người thì có 54.8 người có súng.Nhìn bằng cách khác, dân số Mỹ chiếm chưa tới 5% tổng dân số thế giới, nhưng nước Mỹ lại chiếm tới 42% tổng số súng trên toàn cầu.Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người Mỹ lớn tuổi đều có súng. Trên thực tế, số người sở hữu súng chiếm tỉ lệ thiểu số dân Mỹ, theo thăm dò của Pew Research Center và General Social Survey cho thấy.Có 3 yếu tố cơ bản tho thấy văn hóa súng đặc biệt của nước Mỹ. Có mối quan hệ rất chặt chẽ giữa quyền sở hữu súng và bạo động súng -- một mối tương quan mà các nhà nghiên cứu cho là ít nhất cũng là một phần của nguyên nhân. Và quyền sở hữu súng tại Mỹ là hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Cùng lúc, người có súng tập trung trong tay số ít người Mỹ, là những người thường lớn tiếng chỉ trích chống lại bất cứ hình thức kiểm soát súng nào và là những người làm các nhà lập pháp lo ngại bị mất lá phiếu.2-Càng nhiều súng thì chết vì súng càng nhiềuNghiên cứu về vấn đề này đã cho thấy rất rõ: dù bạn nhìn các tài liệu bằng bất cứ cách nào thì có một điều không thể phủ bác rằng càng có nhiều súng thì chết vì súng càng nhiều.Những người chống đối việc kiểm soát súng cố ý đưa ra những yếu tố khác để giải thích các mức độ bất thường của bạo động súng của nước Mỹ -- đặc biệt là bệnh tâm thần. Nhưng những người có bệnh tâm thần thì thường là các nạn nhân, không phải những thủ phạm của bạo động súng. Và theo Michael Stone, một nhà tâm lý tại Đại Học Columbia người thường xuyên theo dõi và cập nhật các hồ sơ của những kẻ giết người hàng loạt, đã viết trong một phân tích vào năm 2015 rằng chỉ có 52 trong số 235 kẻ giết người trong tài liệu, hay khoảng 22%, là mắc bệnh tâm thần. Nhiều nghiên cứu khác cũng đồng thuận với nghiên cứu của Stone.Bạn cũng nghe một lập luận khác cho rằng các vụ nổ súng sẽ xảy ra ít hơn nếu nhiều người có súng, vì có súng giúp cho họ có thể tự vệ chống lại việc bị bắn.Nhưng, một lần nữa, tài liệu cho thấy rằng điều này không đúng. Tỉ lệ sở hữu súng cao không làm giảm tử vong vì súng, mà còn làm gia tăng số người chết vì súng. Trong khi có ít người trong các trường hợp có thể dùng súng để tự vệ thành công, thì ngày càng cho thấy rằng súng dễ gây ra bạo động súng hơn là để tự vệ. Nhiều mô phỏng cũng đã cho thấy rằng hầu hết mọi người, nếu đặt trong tình trạng là người có súng, thì sẽ không thể chấm dứt được tình trạng, và có thể trên thực tế dễ khiến họ bị giết hơn.Trường Harvard School of Public Health’s Injury Control Research Center đã đưa ra chứng cứ khẳng định rằng khi việc kiểm tra các sự kiện như các yếu tố kinh tế xã hội và tội phạm khác, thì những nơi có nhiều súng hơn sẽ có nhiều người chết vì súng hơn. Các nhà nghiên cứu cho thấy điều này là thực không chỉ với những vụ giết người, mà cũng với những vụ tự tử, bạo động gia đình, và ngay cả bạo động chống lại cảnh sát.Thí dụ, trong một nghiên cứu vào năm 2013, được lãnh đạo bởi nhà nghiên cứu của Đại Học Boston University School of Public Health, cho thấy rằng, sau việc kiểm tra nhiều sự kiện, 1% gia tăng trong sở hữu súng liên kết với 0.9% gia tăng trong tỉ lệ giết người bằng súng ở mức tiểu bang.Như một phân tích đột phá được thực hiện bởi Franklin Zimring và Gordon Hawkins của Đại Học UC Berkeley vào năm 1999 cho thấy rằng không phải vì vậy mà Hoa Kỳ có nhiều tội phạm hơn các quốc gia phát triển khác. Nhưng thực sự, Hoa Kỳ có vẻ là có bạo động chết người nhiều hơn, và rằng đó là do phần lớn bởi vì có quá nhiều súng.Súng không phải là yếu tố duy nhất gây ra bạo động -- chẳng hạn, những yếu tố khác gồm, nghèo khổ, thành thị hóa, và uống rượu. Nhưng khi các nhà nghiên cứu kiểm tra nhiều sự kiện, họ phát hiện rằng luôn luôn mức độ sở hữu súng cao tại Mỹ là lý do chính mà Hoa Kỳ trở thành tồi tệ trong bạo động súng hơn các quốc gia phát triển tương tự.Để đối phó với vấn đề này, nước Mỹ sẽ không những phải làm giảm việc sở hữu súng, mà còn hạ thấp số lượng súng tại Hoa Kỳ nữa.Nghiên cứu cũng nói rằng, một bản phân tích vào năm 2016 đối với 130 nghiên cứu tại 10 quốc gia, được đăng trong tạp chí Epidemiologic Reviews, cho thấy rằng các hạn chế chính thức mới về việc sở hữu và mua súng làm giảm bạo động súng – là chỉ dấu hùng hồn rằng hạn chế việc có súng có thể cứu sống nhiều mạng người.Nhưng cho dù là những phẫn nộ về các vụ giết người hàng loạt bằng súng, và bằng chứng rõ ràng rằng vấn đề là do ở chỗ tỉ lệ sở hữu súng cao tại Mỹ, lại không có luật lệ nghiêm chỉnh nào để giúp giải quyết vấn đề súng.3-Người Mỹ có khuynh hướng ủng hộ luật hạn chế súng, nhưng điều đó lại không thể biến thành luậtNếu bạn hỏi người Mỹ họ cảm thấy thế nào về các luật lệ kiểm soát súng, thì họ thường nói rằng họ ủng hộ chúng. Theo thăm dò của Pew Research Center, hầu hết người Mỹ đều ủng hộ việc kiểm tra lý lịch phổ biến, là hồ sơ liên bang để theo dõi việc mua bán súng, cấm các loại vũ khí giết người hàng loạt, và cấm các kho chứa nhiều súng.Nhưng tại sao những điều này lại không trở thành luật? Đó là bởi vì chúng đi vào vấn đề chính trị khác: Người dân Mỹ, ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, có khuynh hướng ủng hộ quan điểm trừu tượng về quyền sở hữu súng.Đây là một phần lý do tại sao các nhà chống lại việc kiểm soát súng có thể giết chết các dự luật phổ biến nhất mà lập pháp muốn đệ trình, như kiểm tra lý lịch gồm các thương vụ tư nhân (mà có tới 80% ủng hộ, theo Pew): Họ có thể miêu tả luật đó như là chống lại quyền sở hữu súng, và khích động phản ứng chống lại nó dữ dội.Loại vấn đề này không chỉ có với súng. Chẳng hạn, dù nhiều người Mỹ nói họ không thích Obamacare, nhưng trên thực tế hầu hết họ đều làm giống như các chính sách đặc biệt trong luật chăm sóc sức khỏe. Vấn đề là các chính sách đặc biệt này được mang mặt nạ bởi tu từ học về một “chính quyền chen vào việc chăm sóc sức khỏe” và “bảng tử thần.” Vì hầu hết người Mỹ đều không có thì gờ để kiểm chứng những tuyên bố này, đặc biệt khi chúng dính tới một đạo luật giết người hàng loạt với nhiều phần thay đổi, đủ để xóa bỏ niềm tin vào khẩu hiệu và những tranh luận đáng sợ để chận đứng dự luật không cho đi thêm.Dĩ nhiên, cũng có trường hợp một số người Mỹ chỉ chống lại bất cứ luật lệ nào kiểm soát súng. Và trong khi nhóm này thường không đông bằng những người ủng hộ kiểm soát súng, nhưng những người chống lại thì thường quyết liệt hơn đối với vấn đề so với những người hậu thuẫn – và họ được ủng hộ bởi nhóm vận động hành lang chính trị có rất nhiều quyền lực.4-Vận động hành lang súng tương đối mới đây nhưng có nhiều quyền lực to lớnTổ chức chính trị quyền lực nhất về súng là Hội Súng Quốc Gia (NRA). NRA có một cái thòng lọng to lớn chụp vào nền chính trị bảo thủ tại Mỹ, và nó phát triển mạnh gần đây hơn bạn nghĩ.NRA, trong giai đoạn lịch sử sơ thời cúa nó, có tính cách như là một câu lạc bộ thể thao nhiều hơn là quyền lực chính trị khủng khiếp chống lại sự kiểm soát súng, và dù nó ủng hộ một vài hạn chế súng. Vào năm 1934, chủ tịch của Hội NRA là Karl Frederick được trích lời phát biểu nói rằng, “Tôi không tin vào sự lộn xộn của súng. Tôi nghĩ nó nên được hạn chế gắt gao và chỉ nằm dưới sự cho phép.”Một cuộc nổi dậy vào năm 1977 trong tổ chức đã làm thay đổi mọi thứ. Vì tội phạm gia tăng vào các thập niên 1960s và 70s, những kêu gọi kiểm soát súng nhiều hơn nữa. Các thành viên của NRA lo ngại những hạn chế mới về súng sẽ tiếp tục sau bộ luật lịch sử vào năm 1968 -- cuối cùng, họ sợ, với sự tịch thu tất cả súng của chính quyền tại Mỹ. Vì vậy, các thành viên đã huy động, đã đưa vào nhà lãnh đạo cứng rắn được biết là Harlon Carter, làm thay đổi vĩnh viễn NRA trong việc vận động hành lang súng mà chúng ta biết ngày nay.Hội này sợ rằng các luật lệ phổ thông, như cấm các vũ khí giết người hàng loạt hay ngay cả các tài liệu liên bang về những vụ mua súng, thực sự không chỉ là việc cứu mạng người mà còn là bước đầu khả thi tiến tới việc xóa sổ quyền sở hữu súng của tất cả cá nhân tại Mỹ, điều mà theo quan điểm của NRA – dù là sai trong tâm tưởng của một số chuyên pháp luật – như là sự vi phạm Tu Chính Án Thứ Hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ.Vì vậy, bất cứ lúc nào có nỗ lực đề ra dự luật kiểm soát súng, thì NRA cũng tập hợp các chủ súng và những người chống kiểm soát súng khác giết chết các dự luật này. Những chủ súng này chiếm từ 30% tới 40% chủ gia đình tại Mỹ. Nhưng dân số đó là lực lượng cử tri đủ lớn và năng động, đặc biệt trong các khu vực Cộng Hòa, để làm cho nhiều nhà lập pháp sợ NRA cho điểm tệ và kết thúc sự nghiệp của họ.Dù nhiều cuộc vận động đã bùng lên trong nhiều năm cố gắng chống lại Hội Súng NRA, nhưng không có cuộc vận động nào đạt tới gần việc chiếm lấy loại gây ảnh hưởng như tổ chức NRA có. Một số nhóm vận động – như StopTheNRA.com, được mạnh thường quân Dân Chủ Ken Lerer tài trợ -- đã không sống được vài năm.Nhưng những người hậu thuẫn kiểm soát súng đang đối diện một trở ngại rất lớn: những kẻ chống đối càng dữ dội hơn. Như nhà chiến lược của Đảng Cộng Hòa Grover Norquist phát biểu vào năm 2000 rằng, “Vấn đề là quyền lực đối địch với sở thích. Bạn có thể thường thấy một số phần trăm người nói rằng họ thích một số kiểm soát súng. Nhưng họ sẽ bỏ phiếu trên lập trường ‘kiểm soát’ của họ không?” Rất có thể là không, theo Norquist, “nhưng với từ 4 tới 5% người quan tâm về súng, thì họ sẽ bỏ phiếu cho điều này.”Trong vài năm qua, tiểu bang Washington và Oregon đã thông qua luật bảo đảm tất cả súng phải đi qua việc kiểm tra lý lịch. Tại các tiểu bang màu xanh [Dân Chủ], luật súng đang chặt chẽ hơn. Nhưng tại những tiểu bang màu đỏ [Cộng Hòa], thì luật súng đang lỏng lẻo hơn.Nhưng luật của tiểu bang không đủ. Bởi vì người dân có thể vượt biên giới tiểu bang để mua súng, các luật lệ liên bang yếu sẽ làm cho một số người chỉ đơn giản đi đến một tiểu bang với luật lệ súng lỏng lẻo để mua súng và chuyên chở tới tiểu bang khác. Con đường chuyên chở súng từ miền Nam, nơi có luật lệ súng lỏng lẻo, tới New York, nơi có luật súng chặt chẽ, là chuyện bình thường đến độ có cái tên là “the Iron Pipeline.” Nhưng đó cũng là cách xảy ra trên khắp nước Mỹ, từ New York tới Chicago và California. Chỉ có luật liên bang mới giải quyết được vấn đề này. Và chỉ đến khi nào luật liên bang như thế được thông qua, thì vẫn còn lỗ hổng lớn đối với bất cứ luật kiểm soát súng nào của tiểu bang.5-Nhiều quốc gia phát triển khác đã thành công lớn với việc kiểm soát súngVào năm 1996, một người đàn ông 28 tuổi vào quán cà phê Port Arthur tại Úc, ăn trưa, rồi rút súng bán tự động trong xách tay ra và bắn vào đám đông, giết chết 35 người và làm bị thương 23 người khác. Đó là vụ giết người tập thể kinh hoàng nhất trong lịch sử của Úc Đại Lợi.Các nhà lập pháp Úc đã đáp ứng lại thảm họa này bằng dự luật cấm một số loại súng, như súng trường tự động và bán tự động và súng đi săn. Chính phủ Úc đã tịch thu 650,000 khẩu súng qua chương trình mua lại súng từ các chủ súng. Úc đã thiết lập việc ghi danh tất cả súng được làm chủ trên toàn quốc và đòi hỏi giấy phép cho tất cả các vụ mua bán súng mới.Kết quả là tỉ lệ giết người bằng súng tại Úc đã giảm khoảng 42% trong 7 năm sau khi luật súng được thông qua, và tỉ lệ tự tử bằng súng đã giảm 57%, theo các nhà nghiên cứu tại Đại Học Harvard cho biết.6-Dù chúng tạo nhiều chú ý, việc giết người hàng loạt bằng súng chỉ là một phần nhỏ của tất cả bạo động súngTùy theo loại định nghĩa nào về súng giết người hàng loạt mà người ta dùng, có từ hàng chục tới hàng trăm vụ bắn giết người hàng loạt tại Hoa Kỳ mỗi năm. Những sự kiện này là những thảm kịch tàn phá đất nước và, trước hết, đối với các nạn nhân và các gia đình của họ.Từ Điển Bách Khoa Mạng (Wikipedia.com) cho biết không có một định nghĩa xác quyết nào về bắn giết người hàng loạt tại Hoa Kỳ. Nhưng từ điển bách khoa mở trích dẫn bộ Luật The Investigative Assistance for Violent Crimes Act of 2012, được ký ban hành vào tháng 1 năm 2013 tại Hoa Kỳ, định nghĩa giết người hàng loạt là vụ giết người có ít nhất 3 nạn nhân, ngoại trừ thủ phạm. Một định nghĩa rộng hơn của Gun Violence Archive thì cho rằng một vụ giết người hàng loạt là vụ bắn hay giết từ 4 người trở lên, không bao gồm tay súng. Định nghĩa này thường được báo chí và các tổ chức bất vụ lợi sử dụng.Tuy nhiên, còn có loại bạo động súng khác giết chết nhiều người Mỹ hơn loại giết người hàng loạt. Theo định nghĩa rộng nhất của giết người hàng loạt, các sự kiện này đã giết khoảng 500 người Mỹ trong năm 2013. Nó chỉ là một phần nhỏ của tổng số vụ giết người bằng súng: hơn 11,200 người đã chết vì súng cùng trong năm đó. Và tự tử vì súng đã giết nhiều hơn nữa tới gần 21,200 người Mỹ.Việc ngăn chận tự tử không phải là điều mà chúng ta nói đến trong các thảo luận về kiểm soát súng, nhưng kinh nghiệm của nhiều quốc gia khác cho thấy nó có thể cứu sống được nhiều mạng người. Tại Do Thái, nơi mà phục vụ quân đội là bổn phận của đại đa số người dân, các nhà làm chính sách nhận ra rằng một con số báo động về binh sĩ tự tử khi họ về nhà vào cuối tuần. Vì thế các giới chức Do Thái, như một phần của giải pháp, đã quyết định thử buộc các quân nhân để súng lại căn cứ khi họ về nhà. Kế hoạch này đã thành công. Theo một nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu Do Thái cho thấy rằng tự tử trong quân nhân Do Thái đã giảm 40%.Trong khi các chính trị gia hay dựa vào các vụ bắn giết người hàng loạt để kêu gọi kiểm soát súng, vấn đề càng đi xa hơn các sự kiện đó. Dù thật khó để buộc họ phải cố gắng; các vụ bắn giết người hàng loạt, cuối cùng, cũng đẩy người Mỹ trực diện với tổn hại lớn lao của luật súng và văn hóa súng của chúng ta.Nhưng dường như chúng ta là một quốc gia không muốn nhìn, hay không đủ quan tâm tới những gì chúng ta thấy, khi những sự kiện này xảy ra. Chỉ tính từ vụ giết người tập thể tại Trường Sandy Hook Elementary School tại Newtown, tiểu bang Connecticut vào năm 2012 đến nay đã có thêm 1,600 vụ giết người hàng loạt khác xảy ra, theo một số phỏng đoán. Và có lý do để tin rằng sẽ còn nhiều vụ bắn giết người hàng loạt khác sẽ xảy ra.