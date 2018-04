Người Mỹ Về Hưu Xài 20% Lợi Tức Cho Y Tế

Những người về hưu trong tương lai trả lời với Nationwide rằng họ dự định xài 20% tổng số lợi tức An Sinh Xã Hội của họ vào các chi phí y tế. Đây là một ước đoán thấp so với thực tế, và họ sẽ nhanh chóng nhận ra ước tính sai lầm này.Khoảng một phần tư số người về hưu cho rằng chi phí y tế là điều ngăn cản họ có được đời sống hưu trí thoải mái từng trông đợi. Trong số những người cao niên có vấn đề sức khỏe, ba phần tư số người này cho rằng những vấn đề về sức khỏe xuất hiện sớm hơn họ hằng tưởng, đa số cho rằng họ phải đối diện với các vấn đề sức khỏe 5 năm sớm hơn họ nghĩ.Chăm sóc y tế là một vấn đề lớn, với chi phí y tế trung bình đối với những người từ 65 tuổi trở lên ở mức gần $6,000 mỗi năm, theo dữ liệu thống kê của Phòng Thống Kê Lao Động. Bởi vì tổng số lợi tức an sinh xã hội trung bình hàng tháng cho một người về hưu ở tuổi 62 là $1,076, chi phí y tế chiếm đến phân nữa số tiền An Sinh Xã Hội nhận được.Nếu quý vị có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, hoàn cảnh của quý vị còn có thể tồi tệ hơn. Một cặp đôi cao niên ở mức phần trăm thứ 90 cần khoảng $370,000 để chi trả cho chi phí y tế.Nếu quý vị thất bại trong việc hoạch định cho y tế trong tương lai, quý vị có thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chánh nghiêm trọng sau này. Hãy bắt đầu tiết kiệm cho chi phí y tế càng sớm càng tốt, lý tưởng là đầu tư vào các loại trương mục tiết kiệm y tế nếu quý vị hợp lệ. Nếu quý vị không có điều kiện mở các trương mục tiết kiệm y tế, hãy nghĩ đến việc nâng cao số tiền tiết kiệm hưu trí để dành cho các chi phí y tế sau này.