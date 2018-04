Người Thân mất Lúc Mang Thai Ảnh Hưởng tâm thần Đứa Trẻ

Việc thương tiếc và đau khổ khi người thân qua đời có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình, kể cả các trẻ em sơ sinh. Trên thực tế, mất đi người thân trong khi đang mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của đứa trẻ về sau khi lớn khôn, theo báo cáo của một nghiên cứu mới.Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford University gần đây đã thực hiện một công cuộc nghiên cứu, được xuất bản trong tập chương American Economic Review, nhằm xác định ảnh hưởng về cái chết của người thân trong gia đình đối với trẻ em.Để thực hiện điều này, họ kiểm tra các bé sơ sinh Thụy Điển sinh ra trong khoảng 1973 và 2011, có mẹ là người mất đi một người thân trong gia đình, như anh chị, cha mẹ, ông bà, cha của đứa trẻ hay một đứa con khác, trong thời kỳ người mẹ mang thai.Họ theo dõi những trẻ em này qua suốt quá trình trưởng thành, so sánh sức khỏe của chúng so với những đứa trẻ có thân nhân qua đời sau khi sinh. Họ thu thập những dữ liệu thông tin về y tế, trong đó có tất cả các khoản mua thuốc theo toa.Cuối cùng, họ xem xét và xác định tác động của cái chết đối với bào thai, gồm sự phơi nhiễm của thai nhi theo sự căng thẳng thần kinh của người mẹ do mất mát và thay đổi về hoàn cảnh và thành phần gia đình.