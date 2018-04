Học Sinh Nhảy Lầu Tự Tử, Phụ Huynh Đánh Giáo Viên

Xuân NiệmChuyện thương tâm đã xãy ra tại Trường Trung Học Nguyễn Khuyến ở Sài Gòn khi một em học sinh đã nhảy lầu tự tử ngay tại trường mà em này học, theo bản tin của báo Lao Động hôm 12 tháng 4 cho biết như sau.Trưa 12.4, thầy Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TPHCM) đã thông tin đến báo chí về nguyên nhân em C (học sinh lớp 10E3) nhảy lầu tự tử tại trường.Thầy Tín cho biết, khoảng 15h15 chiều 10.4, thầy cô giáo phát hiện C đứng trên mái tôn của tầng 4 (dãy phòng học của trường) nên gọi em C xuống đất nhưng em không đồng ý.Một thầy giáo trong trường đã leo lên thuyết phục C nhưng em này không nói gì và đi xa ra mép tôn hơn. Hai bạn thân của C được gọi đến để khuyên nhủ C đi vào trong, nhưng tâm trạng C lúc ấy rất bất ổn, khóc rồi lại cười. Ít phút sau, C chạy về phía mép tôn, rồi lao mình xuống đất.“Mặc dù thầy cô, học sinh đã chuẩn bị nệm phía dưới đỡ em C nhưng không cứu được em. Sau đó, nhà trường gọi Công an phường, Công an quận Tân Bình đến hiện trường làm việc, đồng thời yêu cầu những người chứng kiến viết tường trình”, thầy Tín nói.Theo thầy Tín, trước khi tự tử, em E để lại 2 bức thư tuyệt mệnh, 1 bức gửi cho gia đình, 1 bức gửi cho lớp, hiện công an đã thu giữ để điều tra, làm rõ vụ việc. Chiều cùng ngày, nhà trường cùng gia đình đã đến Đội điều tra Công an Q.Tân Bình. Tại đây, gia đình đã đọc thư của em C và không trách cứ gì nhà trường.Nội dung bức thư, C nói do áp lực học tập và áp lực từ gia đình, muốn em có điểm học tập cao hơn, đạt học sinh giỏi. Trong thư có đoạn: “Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi”.Liên quan tới trường học, một bản tin khác của báo Lao Động hôm 13 tháng 4 cho biết phụ huynh liên tiếp vào trường đánh giáo viên. Bản tin viết như sau.Trong lúc dư luận ở huyện miền núi Tri Tôn chưa hết bức xúc trước hành động người nhà xông thẳng vào Trường THCS Châu Lăng chửi bới, đe dọa, rồi tổ chức đón đường đánh đập dã man giáo viên, thì mới đây, việc phụ huynh bạo hành giáo viên lại xuất hiện ở ngay TP.Long Xuyên - An Giang.Đáng lo hơn là các vụ bạo hành bắt nguồn từ những việc rất cỏn con giữa học sinh, nhưng phụ huynh lại quyết định “xử” thầy cô.Đánh giáo viên: Ngay và luônNgày 12.4, Sở GDĐT tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ giáo viên bị phụ huynh hành hung.Cụ thể, chiều ngày 17.3, khi cô Néang Kim Xem phối hợp với các giáo viên trường THCS Châu Lăng tổ chức giờ ngoại khóa cho các em học sinh khối 7 thì giữa 2 HS lớp 7A5 là Trần Thị Kim L. và Huỳnh Phan Minh Q. có bất hòa, đánh nhau.Sự việc được cô Xem giải thích và yêu cầu em Q. xin lỗi em L. Thế nhưng sau đó phụ huynh 2 HS này vào trường có lời qua tiếng lại. Phía người nhà em Q. (mẹ và cô em Q. cùng 3 thanh niên khác) chửi bới cô Xem bằng những lời lẽ khó nghe. Khi thấy người nhà em Q. xúc phạm cô Xem, thầy Chau Danh lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp của mình và đề nghị người nhà em Q. nên bình tĩnh, thì bị hai thanh niên đi cùng dọa đánh.Sợ thầy Chau Danh bị đánh, một thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đưa thầy Chau Danh về nhà. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn thì có hai thanh niên đi xe máy chặn đầu xe, bất chấp sự can thiệp của thầy Hiệu phó và người dân đi đường, họ dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp thầy Chau Danh, khiến thầy bị đa chấn thương.Đến ngày 2.4, lại tiếp tục tái diễn nạn phụ huynh xông thẳng vào trường tát thẳng vào mặt nữ giáo viên. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên). Trong giờ các học sinh lớp 1G học phụ đạo, em Trần Thị Như Y. bị một học sinh nam đánh. Khi tan học, em Như Y. kể lại chuyện với gia đình thì ông Trần Văn Vũ (cha em Như Y.) rủ thêm một bạn nhậu đến trường hỏi tội cô giáo. Trong lúc cô D. đang giải thích thì ông Vũ xông tới tát vào mặt cô D. 2 - 3 bạt tay và chỉ dừng lại sau khi cán bộ nhà trường can ngăn.Tại sao có những chuyện trớ trêu như vậy xảy ra tại nơi mà đáng lý người ta phải đối xử với nhau có giáo dục, có đạo đức?