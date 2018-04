Chủ Tịch QH Ấn Độ Hô Hào Chống Bạo Động Với Phụ Nữ

NEW DEHLI - Chủ tịch QH Rahul Gandhi khẳng định: phản đối bạo hành với phụ nữ không là đề tài chính trị nhưng là nan đề của toàn xã hội Ấn Độ – ộng hô hào trung ương hành động.Lên tiếng với báo giới tại India Gate giữa thủ đô New Dehli, ông Gandhi dẫn đầu 1 cuộc tuần hành đêm có 1 số nhà lập Pháp tham gia. Ông nhấn mạnh “Phụ nữ khắp nước sợ ra đường ban đêm, sợ bị cưỡng hiếp và bị giết – cần phải tạo điều kiện để phụ nữ cảm thấy an toàn”.Chủ tịch QH Ấn Độ cũng nhắc tới vài vụ cưỡng hiếp nổi tiếng gần đây.Thông tấn nam Á ANI cho hay: sự kiện đặc biệt nổi bật là nạn nhân bị cưỡng dâm và gia đình định tự sát trước nhà của Thủ Hiến Uttar Pradesh hôm 8-4. Nguời cha bị bắt và chết trong nhà giam 1 ngày sau.3 tháng trước, bé gái 8 tuổi của 1 gia đình theo đạo Hồi bị bắt cóc, bị hiếp tập thể và bị giết – nhóm thủ phạm trong vụ này gồm nhân viên cảnh sát và cựu công chức.