TT Moon Hô Hào Đối Lập Ủng Hộ Họp Thượng Đỉnh Nam/Bắc

SEOUL - Thông tấn chính thức Yonhap báo tin: TT Moon Jae-in hô hào đối lập hậu thuẫn hội đàm thượng đỉnh nam/bắc dự liệu diễn ra vào cuối tháng này.Cuộc hội kiến hiếm hoi giữa TT Moon và lãnh tụ đảng đối lập chính Liberty Korea Party (LKP) là Hong Joon-pyo diễn ra hôm Thứ Sáu. Hai vị đàm đạo trong 80 phút.Sau cuộc gặp gỡ Moon-Kim, đối thoại thượng đỉnh đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể diễn ra vào cuôi Tháng 5 hay đầu Tháng 6.Lãnh tụ Hong xác nhận: đối lập không phản đối, nhưng phải tránh lập lại các sai lầm của quá khứ.Trước đây, LKP khuyến cáo thận trọng là không cho phép Pyongyang mua thời gian.Ông Hong gợi ý: Pyongyang chỉ có thể đuợc đền bù 6 tháng hay 1 năm sau khi bắt đầu phi nguyên tử – Washington tán đồng phương cách này.Ngoài ra, Cố vấn trưởng an ninh quốc gia Chung Eui-yong tuyên bố: cuộc hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia của nội các Trump là rất xây dựng.Họp báo khi trở về nước sau 3 ngày công tác tại thủ đô Hoa Kỳ, cố vấn Chung loan báo: ông và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đồng ý sẽ làm hết sức để hội nghị thượng đỉnh Moon-Kim và đối thoại Trump-Kim thành công mỹ mãn. Ông cho hay: không có bất đồng về nguyên tắc căn bản của tái lập hoà bình bằng phi nguyên tử, và HĐ an ninh quốc gia của 2 chính quyền giữ liên lạc thường xuyên.Viên chức Bạch Ốc loan báo: Bắc Hàn là trọng tâm thảo luận giữa TT Trump và Thủ Tướng Nhật khi 2 vị gặp nhau tuần tới tại khu an dưỡng của TT tỉ phú ở Florida.Viên chức tuyên bố: các liên lạc để chuẩn bị hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nhật đang diễn ra.