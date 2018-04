Mỹ Đưa Lực Lượng Quân Sự Lớn Nhất Tới Syria kể Từ Cuộc Chiến Iraq

Hoa Kỳ đã gửi tới Syria một lực lượng tấn công không quân và hải quân Mỹ lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq tới nay, theo báo The Times of London cho biết.Hoa Kỳ sẽ tập hợp 10 tàu chiến và 2 tàu ngầm, gồm hàng không mẫu hạm USS Harry S Truman với 90 phi cơ tại Địa Trung Hải và vùng Vịnh. TT Trump cảnh báo bằng Twiter trong tuần này rằng một cuộc đánh trả đũa “sẽ đến” sau khi Syria đã dùng vũ khí hóa học tại Douma.“Theo sau một quyết định mà trong đó mọi thành viên có mặt có sự đóng góp, Nội Các đồng ý rằng việc sử dụng vũ khí hóa học đã không đi đến đâu,” theo tuyên bố từ Nội Các của Thủ Tướng Anh Theresa May cho biết.“Nội Các đồng ý là cần thiết có hành động để giảm bớt căng thẳng nhân đạo và để chấm dứt việc sử dụng vũ khí hóa học thêm nữa sau này bởi chế độ Assad. Nội Các Anh đồng ý rằng thủ tướng nên tiếp tục làm việc với các đồng minh Hoa Kỳ và Pháp để phối hợp phản ứng quốc tế.”