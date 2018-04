NASA sẽ phóng phi thuyền thăm dò mặt trời tháng 7.

Mặt Trời luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất trong hàng trăm triệu năm qua. Tuy nhiên, để nghiên cứu và hiểu rõ về Mặt Trời lại là một thử thách không hề dễ dàng, vì điều kiện và mức nhiệt độ cao trên Mặt Trời cực kỳ khắc nghiệt.Sau nhiều năm nỗ lực đầu tư và phát triển, khoảng giữa tháng 04/2018, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA cho biết dự án tàu vũ trụ The Parker Solar Probe đã đạt được một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục Mặt Trời. Dự án được đặt theo tên của nhà khoa học Eugene Parker, người đầu tiên đặt ra giả thuyết gió Mặt Trời. NASA cho biết đây chính là công cụ nhân tạo đầu tiên giúp con người có thể “chạm vào Mặt Trời”.Trong tháng 04/2018, tàu Parker Solar Probe đã thực hiện thành công chuyến đi từ Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA đến căn cứ quân sự Joint Base Andrew, đều thuộc bang Maryland, và sau đó dừng chân tại bang Florida để tiếp tục thử nghiệm. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, công đoạn lắp ráp cuối cùng sẽ được tiến hành tại công ty Astrotech Space Operations, trước khi NASA chính thức phóng tàu Parker Solar Probe lên Mặt Trời vào ngày 31/07/2018.Andy Driesman, quản lý dự án Parker Solar Probe cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi Hạm đội C-17 của lực lượng không quân 436th đã giúp chúng tôi thực hiện thành công chuyến bay. Đây là chuyến bay quan trọng thứ hai đối với Parker Solar Probe, và chúng tôi rất hào hứng khi đã có mặt an toàn tại Florida để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho quá trình phóng sắp tới”.Theo dự kiến, con tàu của NASA sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Florida vào ngày 31/07/2018, và thực hiện nhiệm vụ kéo dài trong 7 năm để nghiên cứu, quan sát và trả lời những câu hỏi về Mặt Trời đang khiến các chuyên gia phải đau đầu trong nhiều thập kỷ qua. Mục tiêu quan trọng nhất là với những dữ liệu thu được, quá trình dự báo thời tiết trong vũ trụ sẽ diễn ra chính xác hơn hiện hành.Nhiều nguồn tin cho biết, dự án trị giá 1.5 tỷ USD sẽ đưa con tàu Parker đi qua quỹ đạo Mặt Trời tổng cộng 24 lần với giới hạn cực đại là 6.3 triệu km trong quỹ đạo. Tại đây, nhiệt độ cao đến nỗi có thể ngay lập tức nung chảy hoàn toàn thép và một số kim loại khác. NASA sẽ trang bị lớp vỏ carbon cực dày để đảm bảo an toàn cho con tàu trong quá trình thu thập dữ liệu và truyền tải những hình ảnh sắc nét nhất của Mặt Trời về Trái Đất.Nguoivietphone.com.