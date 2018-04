Cựu Giám Đốc FBI James Comey Ra Sách Tố: Trump Là Người Không Biết phải Trái

WASHINGTON - Sách sắp phát hành tựa đề “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” của cựu giám đốc FBI James Comey cho hay TT Trump gợi nhớ 1 ông trùm mafia đòi hỏi thuộc cấp trung thành tuyệt đối, thấy toàn thế giới chống lại mình, và nói dối mọi chuyện.Theo các trích đoạn do truyền thông thẩm lậu, ông Trump bị ám ảnh bởi sự hiện hữu của video trong đó các cô gái điếm Nga đuợc Trump thuê tiểu tiện lên giường trong phòng của 1 khách sạn ở Moscow, năm 2013. Ông Trump muốn ông Comey giúp chứng minh vụ ấy không thật, vì sẽ là “khủng khiếp” nếu Melania tin là thật.Trong tập sách chính thức phát hành ngày Thứ Ba tuần tới, giám đốc FBI bị cách chức đột ngột đầu Tháng 5-2017 mô tả ông Trump là người giam mình trong “thực tế khác” và muốn lôi kéo nhóm cộng sự vào thế giới ấy, theo tường thuật của Washington Post.Tác giả Comey mô tả Bạch Ốc là “sự im lặng của đồng thuận. Ông chủ kiểm soát toàn phần. Những lời thề trung thành. Nói dối mọi việc lớn, nhỏ. Phục vụ theo cùng luật trung thành đặt tổ chức lên trên đạo lý, cũng trên sự thật”.Tiến xa hơi, cựu giám đốc FBI đánh giá TT tỉ phú địa ốc là không người không biết phải/trái, theo tường thuật của New York Times.Tập sách này đã thật sự khơi nguồn âu lo đã lan tràn tại Bạch Ốc và chủ lực của đảng CH về các hậu quả thiệt hại ngay cả khi vị thế TT của ông Trump đang lún sâu trong khó khăn, rắc rối.Trong khi đó, TT Trump tố cáo cựu giám đốc FBI James Comey thẩm lậu thông tin mật, phải bị truy tố vì đã khai gian khi điều trần hữu thệ tại ủy ban QH.Sách sắp xuất bản của ông Comey mô tả ông Trump như là trùm mafia, đòi hỏi nhóm cộng sự trung thành tuyệt đối, luôn thấy cả thế giới chống lại mình, và nói dối mọi thứ.Hàng loạt twitter sáng Thứ Sáu của ông trump mô tả ông Comey là người thẩm lậu tài liệu và nói dối – rằng “mọi người thấy là nên cách chức ông ta”.Sách của ông Comey cho hay: Trump bị ám ảnh bởi video trong đó các cô gái điếm Nga đuợc Trump thuê đái trên giường trong phòng khách sạn – bị chọc giận, ông Trump nói “Comey là con người yếu đuối và không thật như quả bóng mềm như cream, như thời gian đã chứng minh, là giám đốc tai hại của FBI”.Ông Trump nhận là vinh dự khi cách chức ông Comey, là người đã làm những việc thất bại tệ hại như hồ sơ Hillary Clinton.