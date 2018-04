Sài Gòn: 137 Người Bị Bắt Vì Liên Hệ Đến Sử Dụng Ma Túy

SÀI GÒN -- 137 người bị bắt vì tình nghi sử dụng ma túy trong cuộc đột kích của công an quận Phú Nhuận vào một quán bar, theo bản tin hôm Thứ Sáu của VietnamNet cho biết.Bản tin viết rằng, “Khi đột kích bất ngờ vào 1 quán bar tại Sài Gòn, cơ quan chức năng tạm giữ hành chính 137 người nghi vấn, trong đó xác định 25 người dương tính với ma túy.“Công an quận Phú Nhuận thông tin, vừa tiến hành cuộc kiểm tra tại quán bar Vertu trên đường Huỳnh Văn Bánh và đang xử lý các vi phạm hành chính tại tụ điểm này.“Theo đó rạng sáng 13/4, lực lượng Công an Q.Phú Nhuận phối hợp cùng cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra tại quán bar nói trên. Khi phát hiện lực lượng chức năng, hàng trăm dân chơi đang có mặt, nháo nhào tìm đường thoát thân nhưng các cánh cửa đã bị công an chốt chặn.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều viên nén, túi nilon chứa bột trắng vứt dưới nền nhà, nghi là ma túy tổng hợp. 137 người có dấu hiệu nghi vấn 'phê thuốc' và không có giấy tờ tùy thân bị đưa về trụ sở làm việc.“Đến nay, công an xác định có 25 người (18 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục sàng lọc những người nghi vấn và xử lý các vi phạm hành chính của quán bar nói trên.”