Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Hóa Chất Duỗi/Ép/Uốn Tóc...

VB Ngọc AnhHÓA CHẤT TRONG CÁC SẢN PHẨM DUỖI, ÉP VÀ UỐN TÓC CÓ THỂ XÂM NHẬP VÀO CƠ THỂ BẠN NHƯ THẾ NÀO?Tiếp xúc Da và Mắt- Một số hóa chất có thể trực tiếp gây tổn hại cho làn da của bạn, hoặc hấp thu vào trong máu.- Bạn có thể bị hóa chất văng vào mắt.- Bạn có thể vô tình chạm vào mắt với hóa chất trên tay.- Hơi hóa chất trong không khí có thể bay vào mắt bạn.Qua đường hô hấpBạn có thể hít phải hơi hóa chất qua mũi hoặc miệngKhi ăn uốngHóa chất dính trên tay của bạn hoặc trong không khí có thể vào thức ăn hoặc nước uống của bạn.HÓA CHẤT CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ THỂ BẠN NHƯ THẾ NÀO?Các hóa chất ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào lượng hóa chất trong sản phẩm, hóa chất đó độc hại như thế nào, khoảng thời gian bạn bị nhiễm, và các yếu tố khác. Không phải ai cũng có cùng phản ứng với một loại hóa chất. Một số người bị ảnh hưởng sức khỏe khi họ làm việc với một sản phẩm, trong khi những người khác thì không. Các vấn đề sức khỏe có thể do hóa chất trong các sản phẩm duỗi, ép và uốn tóc gây ra bao gồm:Ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, uể oải, bồn chồn.Dị ứng mũi và họng: Sổ mũi, rát họng, nóng, ngứa.Dị ứng da và viêm da: Mẩn đỏ, ngứa, phát ban da, hoặc da khô đến nứt và bong vảy. Nhiều nhất là trên bàn tay và cánh tay.Dị ứng: Nghẹt mũi hoặc sổ mũi, hắt hơi, hen suyễn, viêm da. Nếu bạn trở nên nhạy cảm với một loại hóa chất nào đó, bạn sẽ có phản ứng dị ứng mỗi khi sử dụng nó.Dị ứng mắt: Đỏ, rát, chảy nước mắt, ngứa.Dị ứng phổi: Khó thở, thở ngắn, ho, sưng mô phổi.Phỏng: Hóa chất trong một số sản phẩm duỗi và ép tóc có thể gây phỏng nếu chúng dính vào da hoặc mắt của bạn.BẠN CÓ THỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH KHỎI CÁC NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT BẰNG CÁCH NÀO?Khi làm việc với hóa chất trong các sản phẩm duỗi và ép, uốn tóc, điều quan trọng là bạn phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình.Tránh các hóa chất độc hại- Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, phải đọc nhãn và Tờ Tài Liệu An Toàn để biết trong sản phẩm có gì và những ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.- Sử dụng các sản phẩm có chứa nhóm bisulfite thay cho sodium hydroxide hay nhóm thioglycolate.- Sử dụng amoni thioglycolate thay cho glycerol monothioglycolate.- Sử dụng các sản phẩm có chứa ít hóa chất độc hại nhất nếu có thể.Có thói quen làm việc an toàn- Sử dụng phương Pháp dùng nhiệt để ép tóc thay vì hóa chất.- Đậy các bình/ hộp chứa thật kín khi không sử dụng để sản phẩm không bốc hơi trong không khí.- Kiểm soát xem tất cả các bình hộp chứa hoá chất có được dán nhãn đúng với các chất chứa trong đó hay không.- Không ăn uống trong khu vực làm việc, vì thức ăn hoặc đồ uống có thể bị nhiễm hóa chất.- Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất, kể cả khi bạn đã đeo găng tay.Thông gió cho phòng- Luôn làm việc ở phòng thông thoáng. Nếu không có hệ thống thông gió, hãy mở cửa sổ và cửa ra vào để lấy không khí trong lành từ bên ngoài.Sử dụng vật bảo vệ- Đeo bao tay để bảo vệ làn da của bạn không tiếp xúc với hóa chất bạn đang sử dụng.- Đeo kính an toàn khi trộn hóa chất để bảo vệ đôi mắt của bạn không bị hóa chất văng vào.Hiểu biết các quyền của bạn- Chủ tiệm phải cung cấp cho nhân viên các Tờ Tài Liệu An Toàn nếu được yêu cầu.- Chủ tiệm phải nhắc nhở nhân viên về các nguy hại của hoá chất mà họ đang làm việc với, và cách để bảo vệ bản thân khỏi các nguy hại đó.Báo cáo các vấn đề về sức khỏe- Hãy lên tiếng nếu bạn đang có các triệu chứng ảnh hưởng sức khỏe để chủ nhân giúp giảm bớt vấn đề và để cho các nhân viên khác cùng biết.- Tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ về mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà bạn gặp phải và cách để giải quyết.- Bạn có quyền báo cáo các nguy hại đến sức khỏe cho Cal/OSHA bằng cách nộp đơn khiếu nại.Theo http://www.barbercosmo.ca.gov/