Mẫu Hạm Mỹ Tới Biển Syria Chuẩn Bị Đánh; Anh, Pháp: Bàn Việc Tham Chiến Tại Syria

WASHINGTON - Nga và Iran cùng phản bác “vận động ngoại giao bằng twitter” của TT Hoa Kỳ - Bạch Ốc cả quyết “Mọi biện pháp có thể được sử dụng”.TT Trump báo trước hôm Thứ Tư: sẽ phóng phi đạn trừng phạt.Tại Moscow, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói “Chúng tôi không dự phần cuộc ngoại giao twitter. Chúng tôi ủng hộ các hành động nghiêm chỉnh… chúng tôi tin rằng không làm các bước gây thiệt hại tình thế mong manh là quan trọng”.1 twitter của TT Trump ghi “Nga dọa bắn hạ mọi phi đạn nhắm Syria – hãy sẵn sàng… Các người không nên là đối tác của Thú Vật dùng vũ khí hoá học giết dân của mình và lấy làm thích thú”.Tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sarah Sanders cho hay biện pháp quân sự chưa đựơc quyết định.Ngoài ra, twitter sáng Thứ Năm của TT Trump cho hay “Chưa bao giờ nói 1 trận tấn công Syria sẽ diễn ra”. Cũng twitter này nhắc lại rằng chính quyền Trump đã làm hữu hiệu việc trừ khử ISIS tại Trung Đông, đâu là lời cảm ơn Hoa Kỳ?Bộ quốc phòng Nga cũng đả kích ông Trump, và rằng Hoa Kỳ nên giúp tái thiết thành phố Raqqa bị tàn phá - Bộ này đang theo dõi chiến hạm Hoa Kỳ đang trực chỉ bờ biển phiá tây Syria.Hoa Kỳ đã đưa hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman, là loại hàng không mẫu hạm thuộc thế hệ Nimitz, tới Trung Đông hôm Thứ Tư.Tại thủ đô Iran, cố vấn của lãnh tụ tối cao tuyên bố: sẽ giúp đồng minh Syria đánh lại quân xâm luợc.Về phần Thổ Nhĩ Kỳ (cũng là 1 phe tham chiến tại Syria), Thủ Tướng Yildirim hô hào bình tĩnh vì nay là lúc hàn gắn các vết thuơng trong vùng.Washington đã tham khảo London và Paris.Thủ Tướng Theresa May tuyên bố hôm Thứ Tư “Mọi chỉ dấu là quy trách Damascus”.Mặt khác, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu khuyến cáo các công ty hàng không thương mại tránh xa không phận miền đông Địa Trung Hải trong 3 ngày.Tin mới nhận ghi: TT Trump muốn ép các đồng minh phương Tây quyết định sẽ tấn công chế độ Assad tại Syria.Chưa biết TT Trump sẽ dùng ủy nhiệm nào để tấn công Syria trong lúc ủy nhiệm hiện hành bắt nguồn từ cuộc chiến Iraq thời Bush.Đức tham gia liên minh đánh ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng không định dự phần không kích Syria, theo tuyên bố ngày Thứ Năm của Thủ Tướng Merkel.Với vương quốc Anh, Thủ Tướng May mời các bộ trưởng đang nghỉ dưỡng sức họp về phương cách trừng phạt Damascus.Về phần CH Pháp, TT Macron tuyên bố: có bằng chứng Assad chủ mưu vụ hơi độc sarin tại Douma – ông đang cân nhắc khả năng tham gia không kích Syria, là hành động đòi hỏi sự chấp thuận của QH.