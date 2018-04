IMF Báo Động: TC Sẽ Mang Nợ Ngập Đầu Vì ‘Đường Tơ Lụa’

BEIJING - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) báo động: dự án “Con Đường Tơ Lụa” sẽ tạo nợ lớn với Trung Cộng.Giữa 1 hội thảo về sáng kiến “Belt and Road” tại Beijing, giám đốc IMF Christine Lagarde nói “Ý kiến là hay. Thách thức đầu tiên là bảo đảm Belt and Road chỉ đi tới nơi đâu cần”.Nhà lãnh đạo IMF nhấn mạnh: kinh nghiệm khắp thế giới cho thấy các dự án tiềm ẩn rủi ro và xử dụng tiền không thích hợp là tai hại.Lãnh tụ Tập Cận Bình loan báo “Belt and Road” năm 2013 để thiết lập liên lạc đường bộ và đuờng thủy nối liền đông nam Á với Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi, dự chi 1000 tỉ MK – chủ tịch Trung Cộng mô tả dự án này như là nỗ lực phát triển và hoà nhập kinh tế.Giới phân tích nêu nghi vân về khả thi tài chính và về mưu đồ mở rộng ảnh hưởng của Beijing.Trung Cộng đã cam kết 126 tỉ MK – nhiều công ty quốc doanh Hoa Lục nhận thầu bằng tài trợ của ngân hàng trong nước, gây nợ nhiều tỉ với nhà cầm quyền Beijing.Giám đốc IMF cũng báo động nguy cơ tăng nợ công tại các nước tham gia – bà Lagarde hô hào các nhà lãnh đạo Hoa Lục tăng tiến sự trong sáng trong các quyết định về “Con Đưòng Tơ Lụa” này.Bà nhắc nhở: các nước đối tác nhận đưọc tài trợ cần thiết cho nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng không nên xem như là “ăn miễn phí.”