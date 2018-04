Quỹ Hưu Các Tiểu Bang Ở Mỹ Thiếu 1,400 Tỉ MK

Thiếu hụt tài trợ cho các hệ thống hưu bổng công của tiểu bang tại Hoa Kỳ đã gia tăng tới mức cao kỷ lục 1.4 ngàn tỉ đô la trong năm tài khóa 2016, tăng gần 300 tỉ đô la so với năm tài khóa 2015, theo phúc trình của Pew Charitable Trusts công bố hôm Thứ Năm cho biết.Quỹ về hưu của công chức được báo cáo chỉ có 2.6 ngàn tỉ đô la trong tài sản để chi trả tất cả những nợ hưu bổng trị giá 4,000 tỉ đô la, với báo cáo thiếu hụt tiền thu lại được từ đầu tư sút giảm và đóng góp của tiểu bang không đồng đều cho các hệ thống hưu bổng, theo Pew cho biết.Yếu tố khác là sự sút giảm trong tỉ lệ tiền thu hồi lại từ đầu tư đối với một số kế hoạch khiến cho nợ tổng số nần không được tài trợ tăng cao hơn ở mức 138 tỉ đô la.“Nhiều hệ thống hưu bổng tiểu bang đang trong tình trạng không bền vững, vì thiếu hụt với các đối tượng đầu tư và thất bại tiết kiệm đủ tiền để tài trợ cho các cam kết hưu bổng đối với công chức,” theo phúc trình cho biết.Dựa trên thông tin ban đầu, Pew cho biết các món nợ không được tài trợ đúng ra là giảm trong năm 2017 bởi vì tiền thu từ đầu tư mạnh hơn năm trước.Các hệ thống hưu bổng tại New York, South Dakota, Tennessee và Wisconsin ít nhất được tài trợ 90% trong năm 2016, trong khi quỹ hưu tại Colorado, Connecticut, Illinois, Kentucky và New Jersey được tài trợ chưa tới 50%, theo Pew cho biết. 17 tiểu bang khác thì ít hơn 2/3 tài sản cần để trả các phúc lợi hưu bổng trong tương lai.Kentucky và New Jersey có nguồn tài trợ thấp nhất trong các tiểu bang ở mức 31% và Wisconsin có mức tài trợ cao nhất với 99%.