National Enquirer Trả $30,000 Bịt Miệng Vụ Con Rơi Của Trump

WASHINGTON - Báo New Yorker và thông tấn AP đưa tin: năm 2015, nhà xuất bản của National Enquirer đã trả 30,000 MK cho Dino Sajudin, là người gác cửa Trump Tower, để anh ta giữ im lặng với tin đồn Trump là cha của đưá con sinh ra bởi 1 nữ nhân viên hồi cuối thập nuên 1980.Chính Sajudin kể chuyện này cho phóng viên của National Enquirer.Thực hành chủ trương “bắt và giết”, nhà xuất bản American Media Inc. của báo lá cải đã mua tác quyền, để “chôn” như là biệt đãi Trump.Tác giả bài viết đăng báo New Yorker là Ronan Farrow tiết lộ trong chương trình “New Day” của CNN rằng lệnh ngưng tường thuật là từ chủ nhiệm David Pecker, bạn của Trump.Farrow nói “Đây là chuyện về người quyền lực nhất nước có khả năng làm tắt tiếng và thay đổi tường thuật theo ý riêng – công chúng nên biết điều này”.Cũng American Media đã chi 150,000 MK cho người mẫu Playboy Karen McDougal hồi Tháng 8 để mua chuyện kể về cuộc tư tình 9 tháng của Trump với cô ta.Ông Trump không nhận có giao du với McDougal, dĩ nhiên.Theo tờ New Yorker, American Media đánh lạc hướng bằng chuyện kể khác qua Radio Online, đại ý là đồn đoán của Sajudin đã đuợc luợng giá là không thật, và rằng đã giải trừ các điều kiện ngăn anh ta nói chuyện với cơ sở truyền thông khác.American Media và Bạch Ốc chưa trả lời các yêu cầu bình luận.