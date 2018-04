Mùa Hè Này, Tiền Xăng Của Dân Mỹ Sẽ Tăng 14%

NEW YORK - Người lái xe sẽ thấy chi phí xăng trong muà hè này tăng 14% so với cùng kỳ năm trước – giá dầu tăng vì nỗ lực hạn chế dầu xuất cảng của OPEC và Nga.Giá dầu Brent hôm Thứ Ba là 71.04 MK, tăng 3.5% là cao nhất từ cuối năm 2014, cũng là hơn dự báo của cơ quan thông tin năng luợng (EIA) là 63 MK/thùng.Giá dầu Brent trong muà hè 2017 là 51 MK/thùng.Theo ước luợng của EIA, nhu cầu lái xe muà hè này tăng 1.3% so với năm trước.Giá xăng bán lẻ hiện nay là dưới ngưỡng 4 MK/gallon, nhưng đang tăng đều.Người lái xe từ California đến Nevada, Washington và Hawaii hiện mua xăng với giá trên 3 MK - giá trung vình tại California là 3.52 MK, tăng 51 cents so với cùng kỳ năm trước.Hoa Kỳ đang xuất cảng dầu, tăng gần gấp 4 lần từ khi luật hạn chế xuất cảng đuợc thu hồi, năm 2015.