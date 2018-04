Thầy Giáo Trường Douglas Bỏ Quên Súng, 1 Người Vô Gia Cư Lấy, Bắn

BROWARD COUNTY - Nhà giáo dạy môn khoa học tại trường Douglas, nơi chứng kiến vụ sát thủ 19 tuổi dùng súng trường tấn công AR-15 bắn chết 17 người, bị bắt hôm Chủ nhật.1 người vô gia cư đã dùng khẩu súng đã nạp đạn của thầy Sean Simpson bỏ quên tại nhà vệ sinh công cộng.Ông Simpson trở lại tìm và thấy người vô gia cư Joseph Spataro 69 tuổi có vẻ say thuốc, tìm thấy và bắn vào tường trước khi ông lấy lại, theo tường thuật của ABC News.Thầy giáo Simpson bị phạt về tội không cất giữ súng an toàn, đóng tiền thế chân 250 MK và đuợc tạm thích.Nghi can Saparo khai “Bóp cò để biết súng có đạn hay không” – y bị truy tố tội bắn súng khi đã say.