iOS 11.3 Vô Hiệu Hóa Tính Năng Chỉnh Độ Sáng Của iPhone

Khoảng giữa tháng 04/2018, một số nguồn tin cho biết, iPhone 8, 8 Plus và iPhone X nếu bị thay màn hình của bên thứ ba không được Apple chứng nhận, có khả năng sẽ bị lỗi không tự điều chỉnh độ sáng màn hình được.Thông tin do trang Engadget và Motherboard phát hiện, và đã thử nghiệm với cả iOS 11.1, 11.2 và 11.3, tại nhiều nước khác nhau. Kể cả khi bên thứ ba sử dụng linh kiện chính hãng của Apple, vẫn có khả năng gây ra vấn đề về điều chỉnh độ sáng màn hình, và nhiều khả năng nó liên quan đến chức năng của cảm biến độ sáng (ambient light sensor). Khi người dùng mang đến sửa tại Apple hoặc các trung tâm bảo hành ủy quyền, sẽ không có chuyện gì xảy ra.Engadget cho biết thêm, lỗi xuất hiện khi đổi màn hình của 2 chiếc iPhone mới với nhau, và nó đã khiến cảm biến độ sáng môi trường bị vô hiệu hóa. Thử nghiệm cho thấy cảm biến đã bị iOS tắt đi trong quá trình boot. Chưa rõ đây là tính năng hay lỗi, vì iPhone đã từng có tiền lệ vô hiệu hóa linh kiện khi máy bị đem đi sửa ở các cửa hàng không chính thức. Chẳng hạn như, Touch ID bị tắt khi sử dụng linh kiện không chính hãng. Đây chính là lỗi Error 53.Các công ty chuyên sửa linh kiện nghi ngờ Apple sử dụng cảm biến ánh sáng như một bài test để kiểm soát việc sửa máy và liên kết phần cứng với mạch, để khi iPhone được sửa chữa ở cửa hàng bên ngoài, nó sẽ bị mất chức năng. Tuy nhiên chưa thể xác nhận được độ chính xác của thông tin, cũng có thể đây chỉ là lỗi mà Apple không cố ý.Một số ý kiến khác cho rằng iPhone 8 và 8 Plus mất tính năng cảm ứng sau khi đi thay màn hình ở bên ngoài, và chỉ bị khi lên iOS 11.3. Có vẻ như nó liên quan đến con chip nằm trong màn hình. Nhiều cửa hàng đã tìm được các khắc phục nhưng iPhone nào đã thay đều phải được mở ra để nâng cấp chip, vốn là thứ mà người dùng không thể tự làm. Còn với iPhone X, việc sửa chữa bởi các công ty không phải Apple hay trung tâm bảo hành ủy quyền là chuyện rất mạo hiểm.Nguovietphone.com.