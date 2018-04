Hai Nghị Viên Gốc Việt Bỏ Phiếu Theo Margie Rice Chống Lại luật “Thành Phố Trú Ẩn” của California

Hình ảnh trong cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster.(Hưng Đoàn)







Vào lúc 11:30 khuya ngày 11/04/2018, sau một cuộc họp kéo dài hơn 4 giờ, đầy căng thẳng và cảm xúc, hội đồng thành phố Westminster đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ liên bang và Orange County, chống lại “đạo luật trú ẩn” của tiểu bang California.



Hội đồng thành phố Westminster cũng quyết định sự ủng hộ chỉ dừng lại ở mức gởi một lá thư ủng hộ chính phủ liên bang, chứ không tham gia vào quá trình kiện tụng của Orange County chống lại tiểu bang California. Lý do là vì quá trình pháp lý sẽ kéo dài, tốn kém, và hội đồng không muốn sử dụng ngân sách thành phố cho việc này.



4 trong 5 thành viên của hội đồng thành phố Westminster đã tham gia bỏ phiếu. Thị trưởng Trí Tạ, nghị viên Tyler Diệp, nghị viên Margie Rice ủng hộ phía liên bang chống lại “đạo luật trú ẩn”, nghị viên Sergio Contreras không ủng hộ. Nghị viên Kimberly Hồ vắng mặt.



Cựu Nghị Viên Westminster Diane Carey tham dự cuộc biểu tình tại tòa thị chính Westmister phát biểu rằng, “Tôi không ủng hộ thành phố chống lại luật “Thành Phố Trú Ẩn.” Tôi thật sự “sorry” thành phố chúng ta đã làm điều này.”

Buổi họp và lắng nghe ý kiến của người dân diễn ra căng thẳng từ ngoài cho đến bên trong phòng họp của thành phố Westminster. Người biểu tình của cả hai phe có mặt từ chiều ở trước tòa thị chính Westminster. Trong buổi họp, đã có đến 83 người dân tham gia phát biểu, cho nên hội đồng chỉ giới hạn mỗi người được nói trong hai phút. Có thể nhận thấy rất đông giới trẻ gốc Việt đứng về phía ủng hộ “đạo luật trú ẩn” của tiểu bang. Ngược lại, rất đông những người chống lại đạo luật là người Mỹ trắng.



Cả hai phe chống và ủng hộ đã nêu lý do cho quan điểm của mình. Có thể tóm tắt một số ý chính:



Phe chống “đạo luật trú ẩn”



a.Họ không chống lại di dân hợp pháp, mà chỉ chống lại những di dân bất hợp pháp.



b. Nước Mỹ là một quốc gia có chủ quyền lãnh thổ, cho nên việc xâm nhập biên giới bất hợp pháp là không thể chấp nhận được.



c. Họ là những công dân hợp pháp, tôn trọng luật pháp, cho nên ủng hộ hiến pháp của Hoa Kỳ. Đạo luật trú ẩn là vi hiến.



d. Đây không phải là vấn đề của chủng tộc, mà là vấn đề về an toàn cho cư dân. Những di dân bất hợp pháp là tội phạm, gây ra những tội ác, nên không thể được bảo vệ bởi đạo luật trú ẩn.



e. Những di dân bất hợp pháp làm tiêu tốn ngân sách của Hoa Kỳ, khiến cho những người đóng thuế phải gánh chịu. Di dân bất hợp pháp được hưởng trợ cấp, bảo hiểm y tế, miễn giảm tiền học phí… đều là từ tiền thuế của người Mỹ.



Phe ủng hộ “đạo luật trú ẩn”



a. Đạo luật không vi hiến.



b. Luật pháp về di dân có thể thay đổi, bởi vì chính người dân Hoa Kỳ là người làm ra luật pháp, sửa đổi luật pháp. Do đó, yếu tố nhân bản mới là quan trọng nhất. Việc bắt bớ, trục xuất di dân bất hợp pháp bằng mọi giá sẽ làm chia cắt nhiều gia đình di dân, là việc làm kém nhân đạo. Westminster đã từng tự nhận là thành phố của lòng nhân ái, nên phải có tình thương đối với di dân.



c. Thành phố Westminster là thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc, với vùng Little Saigon là niềm kiêu hãnh của Người Việt Tị Nạn. Do đó, thành phố Westminster nên là nơi chào đó di dân.



d. Rất nhiều di dân đã từng là “bất hợp pháp” trước khi trở thành di dân “hợp pháp” của Hoa Kỳ, trong đó rất đông là người gốc Việt.



e. Không chỉ có di dân bất hợp pháp là tội phạm, mà có cả công dân Mỹ. Những người sống chung với di dân ở Westminster không cảm thấy kém an toàn.





Trong phần phát biểu của mình, thị trưởng Trí Tạ nói mình là một di dân hợp pháp, phải qua quá trình 12 năm mới hợp pháp đặt chân lên đất Mỹ. Do đó ông ủng hộ di dân hợp pháp mà không ủng hộ di dân bất hợp pháp. Là một thành viên của hội đồng thành phố Westminster, ông luôn luôn tuân thủ hiến pháp. Thành phố Westminster phải được điều hành bằng luật pháp, chứ không thể chỉ bằng lòng nhân từ.

Nghị viên Tyler Diệp đã trích dẫn một số điểm trong “đạo luật trú ẩn”, cho rằng đạo luật này bảo vệ di dân bất hợp pháp và phạm pháp, chứ không bảo về những người di dân làm việc. Vấn đề ở đây là an toàn cho cư dân, chứ không phải là vấn đề về di dân hay chủng tộc. Không ai muốn những người hàng xóm của mình là những người vi phạm pháp luật.



Buổi họp đã kết thúc vào lúc gần nửa đêm, nhưng những người của cả hai phe vẫn còn nán lại bày tỏ sự vui mừng, cũng như phẫn nộ của mình.



Đoàn Hưng