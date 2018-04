Gần 1500 người đã ký tên phản đối Facebook ngăn chặn tài khoản của những nhà tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam

- Giám đôc Facebook

- Cơ quan FCC (kiểm soát truyền thông) Hoa Kỳ.

- Cơ Quan theo dõi nhân quyền Human Rights Watch

Cho đến hôm nay đã có khoảng 1500 người từ trong nước lẫn hải ngoại đã vào ký tên, trong đó phải kể đến các vị chức sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam như Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, CTS Hứa Phi, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Ms Nguyễn Hoàng Hoa và các vị lãnh đạo các Cộng Đồng, Hội Đồng Liên Kết và một số tổ chức đấu tranh khác.

Lý do của trang ký tên này là vì Facebook đã ngăn chặn hoặc khóa tài khoản của những nhà tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam. Cty FB đã vi phạm những quyền sau đây của khách hàng sử dụng:

1. Tiết lộ đời tư của người dân sử dụng Facebook.

2. Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của công dân được ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

3. Gây thiệt hại về mặt an ninh, tài chánh, tâm lý… cho khách hàng.

Kiến nghị kêu gọi Ban Giám Đốc Facebook hãy thực hiện những đòi hỏi như sau:

1. Phục hồi tất cả những trang Facebook đã bị đóng vì lý do bất đồng chính kiến với nhà lãnh đạo độc quyền cộng sản Việt Nam và bồi thường những thiệt hại nếu có.

2. Có biện pháp thích đáng đối với những ai có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự chận phá này.

3. Chấm dứt hành động xâm phạm nói trên cho dù dưới cứ bất cứ áp lực nào.

4. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của các nhà đấu tranh chống cộng sản độc tài chuyên chế.

Cũng theo ban tổ chức, việc ký tên trên trang mạng Change.org rất có giá trị, và không đòi hỏi những điều kiện phiền phức, chỉ cần tên, email. Mọi chi tiết của người ký được giữ kín, không sợ bị trả thù.

Theo Tâm thư kêu gọi ký tên có đoạn viết:

"Để đạt kết quả tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị, dù có sử dụng trang facebook hay không, không phân biệt chủng tộc, quốc gia cư ngụ bất kỳ ở đâu, đặc biệt là tại Việt Nam hãy mạnh dạn lên tiếng phản đối hành động này của công ty Facebook bằng cách ký tên vào đây và vận động nhiều người ký tên vào thư phản đối trênChange.org. Một cá nhân sẽ làm không được nhưng với sự đoàn kết, hợp lực và quyết tâm của tất cả người Việt trong và ngoài nước, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức xóa bỏ chế độ độc tài, độc đảng và cùng chung tay xây dựng lại "hòn ngọc viển đông" của Việt Nam Tự Do tốt đẹp hơn cho tương lai hệ thế hệ con cháu mai sau."

Dưới đây là đường dẫn vào ký tên:

https://www.change.org/p/stop- interrupting-and-blocking- dissidents-facebook-pages- against-vietnam-government



Theo ban tổ chức, người ký chỉ cần để tên, họ và email.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với: Ông Phan Thông Hưng, chủ tịch CĐNVQG Pennsylvania, Tel: 610-633-2398

Emai: hungphan444@gmail.com

Ban TT/LK

Những địa chỉ có thể biết rõ hơn về việc ký tên này:

http://www.cdnvqglbhk.org

và

http://www.lienketqnhn.org/ tin-tuc/tin-viet-nam/ky-ten- phan-doi-cong-ty-facebook- ngan-chan-va-dong-cua-tai- khoan-cua-nhung-nguoi-bat- dong-chinh-kien/



NGUYÊN VĂN BẢN KIẾN NGHỊ:

Kiến Nghị Kính Gửi Ban Giám Đốc Facebook





PETITION To: Board of Directors of Facebook.

Về việc: NGĂN CHẶN và ĐÓNG CỬA trang Facebook của những người bất đồng ý kiến với nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Trong thời gian khoảng 6 tháng vừa qua, rất nhiều trang mạng xã hội của Facebook được sử dụng bởi các nhân vật đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do dân chủ và môi trường ô nhiễm tại Việt Nam đã bị ngăn chặn hoặc bị đóng cửa tài khoản.

Chúng tôi, những người dùng Facebook, nêu ra những câu hỏi cùng Ban Giám Đốc như sau:

a. Ai đã có chủ trương ngăn chặn và đóng cửa tài khoản Facebook của những nhà bất đồng chính kiến này?

b. Ai đã thực hiện hành động chặn phá những tài khoản nói trên?

c. Ai có quyền tối cao và đã cho phép xâm nhập tài khoản của các cá nhân bất đồng chính kiến?

Chúng tôi cực lực phản đối hành động xâm phạm nói trên của công ty Facebook vì đã vi phạm những quyền tự do ngôn luận cơ bản của khách hàng như sau:

I. Tiết lộ đời tư của người dân sử dụng Facebook.

II. Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của công dân được ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

III. Gây thiệt hại về mặt an ninh, tài chánh, tâm lý… cho khách hàng.

Trước những sự kiện nêu trên, chúng tôi yêu cầu Ban Giám Đốc:

1. Phục hồi tất cả những trang Facebook đã bị đóng vì lý do bất đồng chính kiến với nhà lãnh đạo độc quyền cộng sản Việt Nam và bồi thường những thiệt hại nếu có.

2. Có biện pháp thích đáng đối với những ai có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự chận phá này.

3. Chấm dứt hành động xâm phạm nói trên cho dù dưới cứ bất cứ áp lực nào.

4. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của các nhà đấu tranh chống cộng sản độc tài chuyên chế.

Cám ơn quý vị.





------------------------------ ------------------------------ ------------------



PETITION To: Board of Directors of Facebook





Subject: Stop Interrupting and Blocking Dissidents' Facebook Pages Against Vietnam Communist Government.

During the last 6 months, a lot of social networking Facebook accounts, used by the dissidents who have opposed peacefully official policies for freedom, democracy and environmental pollutions in Vietnam, have been interrupted or closed permanently.

We, Facebook users, raised some following questions with the Board of Directors:

a. Who have advocated blocking and closing those dissidents’ facebook accounts?

b. Who have taken actions to block all the aforementioned accounts?

c. Who have authorized and allowed intrusions of those personal accounts?

We strongly oppose the above infringements of Facebook for violating your customers' basic human rights due to some below reasons:

I. Disclosing of Facebook Users’ private and personal informations.

II. Infringing all Vietnamese citizens’ freedom of thought and expression rights, written in The Universal Declaration of Human Rights of the United Nations.

III. Causing damage to your customers, in terms of security, financial, and psychological matters.

Therefore, we request the Facebook Board of Directors:

1. Restore all the facebook pages that has been closed due to political dissidents’ opposing reasons against leaders of Vietnam Communist authoritarian country and compensate for all the caused damages, if any.

2. Use appropriate actions against those who are related directly or indirectly involved with these blockages.

3. Terminate of the above infringements, regardless of any pressure.

4. Respect the freedom of thought and expression rights against the communist dictatorship and tyranny.

Thank you.