300,000 Người Sẽ Biểu Tình Nếu Trump Đuổi Mueller; TNS Schatz Của Hawaii: Sẵn Sàng Xuống Đường Khi Trump Sa Thải Mueller; Lập Pháp Lưỡng Đảng Chuẩn Bị Dự Luật Bảo Vệ Mueller

WASHINGTON - Nghị sĩ đại diện tiểu bang Hawaii, ông Brian Schatz (đảng viên DC), báo động bằng twitter tối Thứ Ba: công chúng sẵn sàng xuống đuờng nếu TT Trump cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Trước đó trong ngày, ông Schatz viết “Có là đáng tin cậy để các chính khách CH bày tỏ sự tin tưởng quá độ rằng ông Muller sẽ không bị đuổi – không ai có thể chắc. Vấn đề là thực hành luật pháp”, theo tường thuật của Newsweek.Vẫn theo ông Schatz, thời kỳ của trấn an riêng tư đã qua và nay là lúc của sự can đảm công cộng.Có tin, trong trường hợp ông Mueller bị cách chưc, 300,000 người đã ký tên cam kết xuống đường tại khắp 50 tiểu bang, như là 1 phần của cuộc tuần hành mệnh danh “Nobody is Above Law”.1 nhóm nghị sĩ luỡng đảng báo động: vụ khám xét văn phòng và trú sở của luật sư Cohen có thể khiến Trump làm lạc hướng cuộc điều tra của Mueller.Kết quả thăm dò dân ý ghi: 69% công dân và đa số đảng viên CH tin rằng Trump không nên cách chức Mueller.Tham vụ báo chí Sarah Sandres tuyên bố hôm Thứ Hai “TT tin rằng ông có quyền cách chức ông Mueller”.Giới lập pháp theo đảng CH và chuyên gia tin rằng sa thải công tố viên đặc biệt là khởi động khủng hoảng hiến pháp sẽ đưa tới luận tội truất chức TT.Twitter của nghị sĩ Schatz ghi “Không ai đứng trên luật pháp”.Ngoài ra, Giáo sư luật khoa Jonathan Turley cho hay: các quan hệ không rõ ràng của luật sư Cohen với TT Trump là nguyên nhân của mọi rắc rối – ông Cohen, là luật sư riêng của tỉ phú Trump từ nhiều năm, có thể đuợc mô tả như là “nguời dàn xếp” hay “bạn” của Trump tùy theo tình thế.Trong chương trình hội luận “Tucker Carlson Tonight”, ông Turley nhận xét “Cohen định làm mờ các quan hệ với Trump”, và báo trước “có thể nguy hiểm nếu Cohen cố khẳng định tài liệu bị FBI thu giữ là thuộc đặc quyền của luật sư và thân chủ”.Fox News đưa tin: giáo sư luật nhận thấy sự liên quan với các tố giác về cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort - ông tin rằng Mueller bị cách chức không là đủ để chấm dứt cuộc điều tra đang diễn ra. Theo ông, dù thứ trưởng tư pháp Rosenstein bị cách chức, việc làm của công tố Southern District (thuộc quản hạt New York) không ngưng.Ngoài ra, theo tin Reuters, dân biểu Ryan nói ông đuợc Bạch Ốc trấn an “TT không định cách chức ông Mueller” – ông Ryan cũng nói “Không có lý do để tin điều đó sẽ xẩy ra”.Các nhà lập pháp định giới thiệu 1 dự luật tổng hợp để bảo vệ công tố viên đặc biệt.Thượng nghị sẽ CH tại Iowa Chuck Grassley, chủ tịch Ửy Ban Tư Pháp Thượng Viện nói rằng ông muốn một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt trong vòng tuần tới về dự luật hạn chế khả năng của TT Trump sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Grassley cho biết nếu ông có được sự đồng thuận từ TNS Dân Chủ California Dianne Feinstein, là thành viên cao cấp của Ủy Bang Tư Pháp Thượng Viện, thì dự luật sẽ “sẵn sàng đưa ra bỏ phiếu trong tuần tới.”TNS Feinstein chưa xem xét dự luật đặc biệt nói trên, theo một phát ngôn viên cho biết. Tuy nhiên, trong quá khứ bà từng nói rằng bà ủng hộ dự luật bảo vệ Mueller khỏi bị can thiệp bởi chính trị.