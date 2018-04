VN Xét Dự Luật Cho Cảnh Sát Biển Nổ Súng Bảo Vệ Chủ Quyền

Có phải chính quyền CSVN thực sự muốn bảo vệ ngư dân trước nạn bị tàu TQ tấn công, giết hại, cướp bóc, và nạn xâm lấn biển đảo của TQ, hay chỉ là chiêu dàn trận giấy tờ rồi im re như từ trước tới nay, khi chuẩn bị đưa dự luật cho cảnh sát biển nổ súng để bạo vệ ngư dân, theo như bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 12 tháng 4.Bản tin VOA viết như sau.“Một dự luật được chính phủ Việt Nam công bố hôm 10/4 sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển sự linh hoạt nhiều hơn để nổ súng trong khi làm nhiệm vụ ngoài khơi, giữa lúc đang có căng thẳng vì tranh chấp ở Biển Đông.“Dự luật này, dự kiến sẽ được các nhà lập pháp biểu quyết vào cuối năm nay, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển hành động quyết đoán hơn trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Cảnh sát biển Việt Nam hiện được trang bị các tàu tuần tra của Mỹ và Nhật Bản.“Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một thủy lộ nhộn nhịp với khối lượng thương mại 3 ngàn tỉ đôla qua lại hàng năm. Việt Nam và bốn nước khác cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này, nơi được cho là có nhiều mỏ dầu và khí đốt.“Cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để "bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên," theo bản dự thảo đăng trên website của Quốc hội.“Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh cáo các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, dự thảo viết.“Việt Nam giờ cho phép cảnh sát biển nổ súng chỉ khi tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, hoặc trong khi truy đuổi những người và tàu thuyền vi phạm trên biển, hoặc để bảo vệ người dân mà tính mạng bị đe dọa..”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Mỹ đã trao cho Việt Nam 12 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố năng lực giám sát và bảo vệ hàng hải của mình. Nhật Bản cũng đã cung cấp sáu tàu tuần tra đã qua sử dụng và hứa cấp thêm sáu tàu mới.“Việt Nam là nước đối đầu công khai nhất với Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp trong Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam tháng trước đã đình chỉ một dự án khoan dầu ngoài khơi phía đông nam của công ty năng lượng Repsol, sau khi bị Trung Quốc gây áp lực.”