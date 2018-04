Thêm 2 Nhà Đấu Tranh DC Ra Tòa

Chính quyền CSVN lại đưa 2 nhà đấu tranh cho nhân quyền ra tòa đó là thầy giáo Vũ Hùng tại Hà Nội và anh Nguyễn Viết Dũng tại Nghệ An, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 11 tháng 4.Bản tin RFA viết như sau.“Theo lịch được thông báo, vào ngày mai 12 tháng 4 sẽ diễn ra hai phiên tòa xét xử hai nhà hoạt động nhân quyền đó là anh Nguyễn Viết Dũng tại Tòa án Nhân Dân Tỉnh Nghệ An và cựu tù nhân lương tâm- thầy giáo Vũ Văn Hũng tại TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội.“Luật sư Nguyễn Khả Thành, người sẽ tham gia bào chữa cho nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng vào chiều tối ngày 11 tháng 4 nói với RFA:“Tôi với luật sư Tuấn (Ngô Anh Tuấn) sẽ bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng tại Nghệ An. Cách đây khoảng hai tuần tôi có vào trại giam gặp Dũng thì Dũng vẫn tỉnh táo và sức khỏe tốt, sau đó chúng tôi xem hồ sơ để chuẩn bị ngày mai ra tòa.“Theo tôi nghĩ phiên tòa ngày mai xử sẽ rất nhanh thôi nhưng mà mức án tôi nghĩ là sẽ nặng. Xu hướng thời gian gần đây với tội danh như vậy mức án rất nghiêm. Còn cách đây 4, 5 năm về trước lại xử hình phạt nhẹ hơn.“Ông Nguyễn Viết Hùng, bố của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng cũng chia sẻ với RFA về mong ước cho phiên tòa của con trai diễn ra vào ngày mai:“Ngày mai xử Nguyễn Viết Dũng, gia đình cũng muốn cộng đồng quan tâm nhiều hơn để phiên tòa diễn ra công bằng và đúng trình tự pháp luật.“Mặc dù mong ước là như vậy, nhưng ông Hùng cho biết ông không nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra một cách công bằng:“Phiên tòa ngày mai chắc không có công bằng đâu, và chắc sẽ dành cho con trai tôi một bản án khá nặng. Bởi vì phía bên an ninh từ ngày hôm qua và ngày hôm nay họ đã tới nhà tôi rồi. Theo tôi dự đoán người ta đến để thăm dò động thái của gia đình và cộng đồng, phía bên ngoài người ta quan tâm đến vụ án ngày mai xét xử.“Anh Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 tại Nghệ An, anh bị bắt ngày 27-9-2017 với cáo buộc "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 BLHS năm 1999.“Vào năm 2015, anh Nguyễn Viết Dũng từng bị tuyên án 15 tháng tù sau khi tham gia vào cuộc tuần hành phản đối việc chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội.“Vào ngày 27 tháng 3, tổ chức theo dõi Nhân Quyền Human Rights Watch ra thông cáo yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng vì theo tổ chức này thì những việc làm ủng hộ cho dân chủ- nhân quyền và có chính kiến khác biệt với nhà cầm quyền không phải là tội.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm về thầy giáo Vũ Hùng như sau.“Còn cựu tù nhân lương tâm - thầy giáo Vũ Hùng bị bắt vào ngày 4 tháng giêng vừa qua với cáo buộc gây rối trật tự công cộng’ theo điều 318 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vợ của ông là bà Lý Thị Tuyết Mai từng cho biết ông bị bắt sau khi đến dự kỷ niệm ngày Giáo chức Chu Văn An và trên đường về đã bị an ninh gây sự rồi bắt ông với tội danh đã được dựng sẵn. Ông từng là giáo viên môn Vật Lý tại trường Trung học Cơ sở Bích Hóa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ.“Bản thân ông từng phải đi tù hai lần. Lần thứ nhất vào năm 2007 sau khi ông cho một đồng nghiệp cùng trường mượn xem một số sách về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.“Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, ông bị bắt giữ cùng đợt với 9 nhà đấu tranh ôn hòa khác. Việc bắt giữ diễn ra sau phiên xử blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt lúc đó với lý do kẻ những khẩu hiệu treo ở cầu Thăng Long với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng.”Trong hình là Thầy giáo Vũ Hùng.