Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam Cali Đã Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm ‘Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt’

Trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Hội Quán Ban trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California số 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana CA 92704 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt.Đây là buổi lễ hằng năm vào ngày 25 tháng 2 âm lịch, bất cứ nơi nào có tín đồ Phật Giáo Hào Hảo (PGHH) cư ngụ là nơi đó đồng đạo đều tổ chức kỷ niệm Ngày Đức Thầy Vắng Mặt.Tham dự buổi lễ có qúy vị quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo Lê Hữu Ky, mở đầu chương trình ông nói: “Hân hoan chào đón qúy vị quan khách cùng đồng đạo, vô cùng cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị.Sau đó ông giới thiệu Đồng đạo Phan Thanh Hải, cựu Đoàn Trưởng Thanh Niên Đoàn PGHH, Trưởng Ban tổ chức lên đọc Diễn văn khai mạc.Mở đầu Đồng Đạo (ĐĐ) Phan Thanh Hải, ngỏ lời chào mừng đến toàn thể qúy quan khách, ông bà, cô bác, anh chị em đồng đạo có mặt trong buổi lễ hôm nay. Ông nói: “Hôm nay dù xa cách quê hương, nơi đất khách quê người, nhưng với tinh thần thương Thầy, mến Đạo cùng tất cả tín đồ PGHH trên thế giới, ban Trị Sự PGHH Nam California thành kính tổ chức kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt để tưởng nhớ đến công ơn to tát của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dầy công khai sáng nền Đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc.”Ông tiếp: “Chỉ với thời gian vài năm ngắn ngủi số người tin theo và quy y với Đức Thầy đã có gần 2 triệu người. Điều này đã làm cho Việt Minh cộng sản lo ngại, cho nên họ đã âm mưu ám hại Ngài trong một phiên họp do chính họ mời Ngài đến tham dự vào ngày 25 Tháng Hai nhuận năm Đinh Hợi tức ngày 16 Tháng Tư năm 1947 tại Đốc Vàng tỉnh Kiến Phong. Từ ngày ấy đến nay Đức Thầy đã vắng mặt nhưng tâm trạng của toàn thể tín đồ PGHH lúc nào cũng nhớ đến Đấng Tôn Sư, lúc nào cũng cầu mong Ngài sớm trở về như Ngài từng hứa hẹn:“Ít lâu ta cũng trở về – Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao, và: Chừng nào Thầy lại gia trung – Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che.” Dù Ngài vắng mặt đã 71 năm trôi qua nhưng tín đồ PGHH với niềm tin tuyệt đối Đức Giáo Chủ là bậc siêu phàm, không ai có thể làm hại được Ngài, nhưng vì Thiên Cơ nên Ngài còn ẩn dạng: “Vì điên chưa có cái thời, Nên còn ẩn dạng cho người cười che”. Hay là: Giờ mặc câu thiên lý vị nhiên – Nên còn đãi thiên oai nay lịnh.”Tiếp theo Ban tổ chức mời qúy vị chức sắc trong Hội lên trước bàn thờ Phật làm lễ dâng hương theo lời hướng dẫn của ông Hội trưởng Nguyễn Thanh Giàu.Phần nghi lễ chấm dứt, Ban tổ chức mời Đồng đạo Ngô Văn Ẩn, lên trình bầy về “Y Nghĩa Ngày Đức Thầy Vắng Mặt.”ĐĐ Ngô Văn Ẩn đã nhắc đến tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ, người đã khai sáng nền Đạo của PGHH. Thưở nhỏ Ngài đã tỏ ra rất thông minh nhưng hay bị đau ốm nên phải bỏ dở việc học khi học hết cấp bằng Sơ Học Yếu Lược. Trong một lần lên núi Sam (Thuộc Bẩy Núi) được tiếp xúc với Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương Ngài đã tu luyện và chữa bịnh rất giỏi, đã chữa lành bịnh cho nhiều người dân quanh vùng đồng thời cũng viết “Sấm Giảng” truyền bá khuyên người đời tu niệm. Được đông đảo người đến chữa bệnh và nguyện quy y theo, Ngài đã tuyên bố khai lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào ngày 18 Tháng Năm năm Kỷ Mão tức ngày 4 Tháng Bảy năm 1939. Khi ấy Ngài mới 19 tuổi.Sau đó Ngài chuyên đi chữa bệnh khắp nơi, thuyết pháp và sáng tác thơ văn, viết ra những lời tiên tri bằng lối văn bình dân rất dễ đi vào lòng người. Do đó mà chỉ trong một thời gian ngắn số người tin theo Ngài đã lên đến cả triệu người khiến nhà cầm quyền thực dân Pháp rất lo ngại và đã bắt ngài giam cầm tại nhiều nơi.Tới năm 1945, tình hình chính trị tại Việt Nam lúc bấy giờ rất hỗn loạn, Nhật đảo chính Pháp, Pháp trở lại VN, Nhật đầu hàng, Việt Minh CS cướp chính quyền… Đức Huỳnh Phú Sổ đã cùng một số nhà hoạt động chính trị như Trần Văn Ân, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Thạch đứng ra liên kết các đảng phái thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất chống Pháp trở lại và ngăn chặn sự bành trướng của Việt Minh cộng sản.Khi Việt Minh cộng sản cướp được chính quyền đã mời Ngài đến họp tại Đốc Vàng để thống nhất lực lượng dân tộc chống Pháp. Nhưng sau cuộc họp đó Ngài đã không trở về.. .”Tiếp theo ĐĐ, Nguyễn Duy Tâm lên diễn ngâm bài thơ “Gọi Đoàn Thanh Niên và ĐĐ, Nguyễn Văn Mười lên diễn ngâm bài thơ “Tặng Đoàn Thanh Niên Ái Quốc.”Sau đó phần phát biểu của các ông Chánh Trị Sư Hà Vũ Băng, Phó Chủ Tich Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn Tại Hoa Kỳ và qúy vị dân cử, đại diện dân cử, tất cả những vị nầy đều ngưởng phục tinh thần vì đạo, vì dân tộc vì chúng sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ngài đã khai mở nền đạo và đã truyền dạy Tứ Ân đến với mọi người. Trong dịp nầy qúy vị đại diện dân cử cũng đã trao bằng tưởng lệ đến Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California để ghi nhận những đóng góp của Hội trong cộng đồng đa sắc tộc.Được biết tại hải ngoại, nhiều nơi trên thế giới đã có những tổ chức PGHH vừa để giữ nền Đạo, vừa là chỗ dựa cho cuộc tranh đấu giữ Đạo của các tín đồ PGHH trong nước. Không chỉ có cao niên trong các tổ chức của PGHH khắp nơi, mà tuổi trẻ cũng hiện diện rất đông nên tổ chức “Thanh Niên Đoàn PGHH” đã được thành lập ở nhiều nơi trên khắp thế giới.Cuối cùng lời cảm tạ của Ban tổ chức, sau đó mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ PGHH khoản đãi.Quý đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California xin đến Hội quán số 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana CA 92704, điện thoại số (714 ) 557-7563 hoặc vào các trang Web: http://hoahao.org