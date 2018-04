Thuốc Chữa Ung Thư Làm Bằng Bột Than Tre

Xuân NiệmCó phải vì nghèo quá hay vì đó là nét đặc biệt của nền đạo đức xã hội chủ nghĩa mà người dân có thể làm bất cứ chuyện gì để kiếm lời không cần biết đến sức khỏe của người khác và lợi ích xã hội, nên mới có chuyện chế thuốc trị bệnh ung thư mà làm bằng “bột than tre,” như báo Người Lao Động cho biết hôm 10 tháng 4 như sau.Lãnh đạo Cục Quản lý Dược khẳng định sản phẩm nếu được đăng ký hoặc công bố là mỹ phẩm thì không có công dụng chữa bệnhLiên quan vụ cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) do bà Đào Thị Chúc quản lý, qua đó phát hiện sản phẩm Vinaca ung thư CO3 làm từ bột than tre, Đội Quản lý thị trường số 8 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng) cho biết quá trình "đột kích" vào cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều sản phẩm hàng hóa.Không được tập huấnTheo Đội Quản lý thị trường số 8, các sản phẩm được phát hiện gồm: Vinaca vi lượng, Vinaca ung thư, Vinaca Vi5 tẩy mùi hôi, baby Vinaca Vi6, nghệ đen, bột nghệ, dụng cụ ép viên nhộng, vỏ nhãn các loại, khuôn nhập tạo thành viên nang (con nhộng), máy làm sạch viên nang, nguyên liệu dạng bột màu đen để đóng các vỏ viên nang. Đặc biệt, trong số này có 154 hộp Vinaca ung thư Co3.2 (80 viên/hộp).Ở thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa nói trên và các giấy tờ thủ tục liên quan đến quá trình gia công sản xuất sản phẩm chức năng Vinaca.Theo ghi nhận của phóng viên, nhãn mác trên hộp Vinaca ung thư Co3.2 mà cơ quan chức năng thu giữ tại cơ sở này có ghi rõ thành phần gồm tinh chất nano carbon từ thục đen, tinh chất nghệ nano, cao sắc V1 (nghệ, côn bổ, đình lịch tử, hạt bìm bịp, hải tảo…), cao sắc V2 (nghệ, hương phụ, sài hồ), V3 (bột nghệ, bạch truật), V4 (nghệ, phèn chua), cao sắc V5 (khổ sâm, phèn đen); công dụng: hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, giảm đầy hơi, trào ngược dạ dày…Bà Đào Thị Chúc khai bắt đầu sản xuất từ năm 2017, theo chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca. Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty TNHH Vinaca được sản xuất theo công nghệ "bí mật", làm từ nguyên liệu màu đen là tre nứa đốt thành than, sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước rồi đóng gói và bán ra thị trường.Không đăng ký thực phẩm chức năngÔng Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng, cho biết trong sổ tiếp nhận phiếu công bố các sản phẩm gồm: Vinaca Carbon đa dụng, tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6... cho Công ty TNHH Hồng An Phong do ông Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc, đều là mỹ phẩm chứ không hề có đăng ký thực phẩm chức năng.Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) - khẳng định không có sản phẩm mỹ phẩm nào được coi là thuốc điều trị ung thư hay hỗ trợ điều trị ung thư cũng như các bệnh lý khác. Theo quy định, sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.Theo ông Đông, sản phẩm nếu được đăng ký hoặc công bố là mỹ phẩm thì không có công dụng chữa bệnh....Toàn bộ số hàng hoá trên, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hoá và các giấy tờ thủ tục liên quan đến quá trình gia công sản xuất sản phẩm chức năng Vinaca.Theo lời khai của bà Đào Thị Chúc, toàn bộ quy trình sản xuất và nguyên liệu sản phẩm, bà Chúc bắt đầu làm từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu, là giám đốc Công ty TNHH Vinaca.Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty TNHH Vinaca được sản xuất theo công nghệ "bí mật" của Vinaca, làm từ nguyên liệu màu đen, đó là tre nứa đốt thành than, sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước, rồi đóng gói và bán ra thị trường.Các công nhân ở đây cũng khai nhận, họ đổ bột than tre đã tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng vào hộp Vinaca ung thư Co3.2.Tại sao không nghĩ rằng, nếu những người chung quanh mình đều bị bệnh thì liệu mình có sống khỏe và hạnh phúc?