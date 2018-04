Dân biểu Martin Patzelt, Báo cáo viên cho khu vực Đông Nam Á của Quốc hội Liên bang Đức, vừa ra thông cáo báo chí: Tự do cho sáu nhà bảo vệ nhân quyền vừa bị kết án tại Việt Nam!

Dân biểu Martin Patzelt, Báo cáo viên cho khu vực Đông Nam Á của Quốc hội Liên bang Đức, vừa ra thông cáo báo chí chỉ trích nghiêm khắc phiên xử không tôn thủ các nguyên tắc pháp lý tối thiểu đối với 6 nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà: suy diễn buộc tội mà không cho phép tranh luận với công tố viên và các giám định viên.





Sinh ra và lớn lên tại Cộng Hoà Dân Chủ Đức (Đông Đức) nên biết rõ những khiếm khuyết của Xã hội chủ nghĩa, dân biểu Patzelt kêu gọi chính phủ Việt Nam cần để cho xã hội dân sự tham gia đóng góp cho một sự phát triển trong tự do, hòa bình và dân chủ của đất nước.

Thục-Quyên





Bản dịch của VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền (VETO! Human Rights Defenders‘ Network)





Thông cáo báo chí: Tự do cho sáu nhà bảo vệ nhân quyền vừa bị kết án tại Việt Nam!



Hôm nay thứ hai 09/04/2018, Dân biểu Martin Patzelt, thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Nhân đạo và cũng là Báo cáo viên cho khu vực Đông Nam Á của Quốc hội Liên bang Đức, đã lên tiếng về việc 6 nhà bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam và 17 năm quản chế vì bị cho là có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền trong phiên xử vào ngày 05/04/2018 tại Hà Nội:





Tôi rất xúc động và bất bình khi nhận tin 6 nhà bảo vệ nhân quyền đã bị kết án nặng nề vào ngày 05/04/2018 tại Hà Nội. Những người này đã không làm gì khác hơn là vận động một cách ôn hoà cho đồng bào mình được hưởng các nhân quyền và cho một nền dân chủ tại quê hương của họ. Họ - những người đang có những đóng góp quan trọng và đứng đắn nhất cho một xã hội Việt Nam tương lai - lại bị bỏ tù. Như vậy xã hội Việt Nam đã bị tước đoạt đi những tiềm năng sáng tạo và mới mẻ nhất của mình, đồng thời tự đánh mất cơ hội để phát triển tự do và dân chủ. Tôi xin gửi đến những người vừa bị kết án một cách bất công và gia đình của họ lòng thương cảm và tình đoàn kết của tôi. Chính chúng tôi cũng rất đau sót vì chưa làm được gì hơn để ủng hộ họ.





Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2017 tôi đã được làm quen với một trong số sáu nhà bảo vệ nhân quyền đáng quý trọng này, đó là ông Nguyễn Bắc Truyển, trong dịp gặp một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang bị đàn áp. Tôi rất khâm phục sự dấn thân xã hội của ông Truyển: ngay sau khi mãn hạn tù lần đầu (từ năm 2007 đến năm 2010) ông đã chăm lo cho các tù nhân chính trị và quản lý chương trình giúp đỡ các thương phế binh của một nhà thờ Công Giáo cho đến ngày ông bị bắt cóc (30/07/2017).





Toà án nhân dân đã không giải thích được tại sao tòa xem những hoạt động cho nhân quyền, dân chủ, đa nguyên và tự do tôn giáo của các nhà bảo vệ nhân quyền này là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mặc dù nhà nước Việt Nam vẫn tự xưng là có dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Toà án nhân dân đã không cho phép tranh luận với công tố viên và các giám định viên về điểm này.





Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy khoan dung hơn đối với những người muốn sống bằng những giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, và để cho xã hội dân sự tham gia đóng góp cho một sự phát triển trong tự do, hòa bình và dân chủ của đất nước. Nhà nước Việt Nam cần tôn trọng những mục tiêu tự chọn như dân chủ và nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam nhanh chóng xét lại bản án bất công để những người này được sống và làm việc như những công dân tự do trên đất nước của họ.

Bối cảnh:

Toà án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án sáu nhà hoạt động nhân quyền một cách khắc nghiệt đến khó hiểu trong một phiên toà chỉ kéo dài có một ngày (05/04/2018). Trong số những người bị coi là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ này có nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, người đã từng bị án tù giam từ năm 2007 tới 2010 vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Ông Truyển đã bị bắt cóc ngày 30/07/2017 tại thành phố Hồ chí Minh và đem ra Hà Nội. Ngoài ra luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cũng bị bắt cùng với nữ cộng sự viên của ông vào ngày 16/12/2015 cũng với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Ông Đài và cộng sự viên đã bị giam cách ly 28 tháng trước khi đem ra xét xử.





Sau đây là các bản án cụ thể: Ông Nguyễn Bắc Truyển (11 năm tù giam và 3 năm quản chế), ông Nguyễn Văn Đài (15 năm tù giam và 5 năm quản chế), ông Trương Minh Đức (12 năm tù giam và 3 năm quản chế), Ông Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù giam và 3 năm quản chế), ông Phạm Văn Trỗi (7 năm tù năm và một năm quản chế) và bà Lê Thu Hà –cộng sự viên của LS Đài (9 năm tù giam và 2 năm quản chế).





Nguồn và nguyên bản (đọc ngày 09/04/2018):

Freiheit für sechs verurteilte Menschenrechtsverteidiger in Vietnam!

Xem hình chụp trang mạng của dân biểu Partin Patzelt (đọc ngày 09/04/2018):

Trên là hình chụp của ông với Thủ tướng Angela Merkel.

Dưới là hình chụp của các dân biểu Patzelt và Lengsfeld với ông Nguyễn Bắc Truyển và các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vào tháng 6/2017.

