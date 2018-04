S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nạn Nhân & Thủ Phạm

(Xem: 186)

LOS ANGELES, CA - Hội Chợ Sách "Los Angeles Times Festival of Books 2018" sẽ mở cửa trong hai ngày Thứ Bảy 21 và Chủ Nhật 22 tháng Tư năm 2018 tại USC Campus, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vào cửa tự do. Đây là hội chợ thường niên do nhật báo Los Aneles Times tổ chức, bắt đầu từ năm 1996, năm nay là năm thứ 21.