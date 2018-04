(Xem: 406)

Công ty thực phẩm Tyson Foods đang mở rộng các chương trình an toàn mà họ đã thử nghiệm tại các nhà máy thịt bò tới 12 nhà máy gà vịt, cho phép công nhân ở đó ngưng nếu họ có quan tâm về an toàn. Công ty có trụ sở tại Arkansas cho biết hôm Thứ Năm rằng họ đã phát triển các điều lệ trong việc phối hợp với liên hiệp United Food and Commercial Workers International.