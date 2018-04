Khoảng đầu tháng 04/2018, Apple đã chính thức công bố phiên bản màu đỏ đặc biệt (PRODUCT)RED của iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Tương tự như năm 2017 với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ, máy được Apple hợp tác với (RED) – tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống AIDS. Apple sẽ trích một phần từ lợi nhuận từ mỗi chiếc iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT)RED để đóng góp vào quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (Global Fund HIV/AIDS).