Anh, Pháp: Có Thể Sắp Bắn Phi Đạn Vào Syria; Nga Sẽ Trình LHQ 1 Nghị Quyết Về Điều Tra Tấn Công Bằng Vũ Khí Hoá Học Tại Syria

LIÊN HIỆP QUỐC - Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: Nga sẽ trình ra HĐ Bảo An 1 nghị quyêt về điều tra các trận tấn công bằng vũ khí hoá học tại Syria sau khi đã bác bỏ hành động tương tự của Hoa Kỳ.Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: cần điều tra trung thực và trong sáng sự can dự của cơ quan giám sát luật cấm vũ khí hoá học (tên tắt OPCW). Ông Lavrov cho biết: lực luợng Syria đuợc Nga hậu thuẫn có thể bảo đảm an toàn cho chuyên viên điều tra OPCW – viên chức ngoại giao hàng đầu của Nga lập luận “Nại cớ thiếu an ninh là luận cứ chống Nga để không cho phép thanh tra OPCW đến nơi cần điều tra cho thấy rằng những kẻ ấy không muốn thiết lập sự thật”.Sau vụ tấn công bằng hơi độc sarin tại Douma (trong vùng Ghouta ven đô) gây thiệt mạng ít nhất 40 người, TT Trump báo hiệu khả năng trừng phạt Syria bằng biện pháp quân sự.Mặt khác, Điện Kremlin báo tin TT Putin đã điện đàm với Thủ Tướng Đức. Tin al-Jazerera cho hay: nhân dịp này, nguyên thủ Nga xác quyết không chấp nhận khiêu khích và phỏng đoán về xử dụng vũ khí hoá học.Nhà cầm quyền Damascus mời “cơ quan giám sát luật cấm vũ khí hoá học – OPCW” đưa 1 đoàn chuyên viên tới tìm hiểu các tố giác về xử dụng vũ khí hoá học tấn công cộng đồng theo đối lập tại Douma, 1 thị trấn trong vùng Ghouta, ven đô Damascus, theo loan báo của truyền thông bản xứ.Vụ ghi nhận tối Thứ Bảy gây thiệt mạng ít nhất 60 người ngoài hơn 1000 người bị thương tại 5, 6 địa điểm của Douma, theo báo cáo của 1 tổ chức cứu trợ.Cuờng quyền Assad và đồng minh Nga cùng khẳng định không can dự.Thông tấn nhà nưóc SANA dẫn 1 loan báo của Bộ ngoại giao mời OPCW đến tìm hiểu sự thật phiá sau các tố giác của phưong tây mà Damascus mô tả là quảng cáo biện ninh cho các ý định xâm lấn.Thông cáo báo chí phổ biến ngày Thứ Ba cam kết cung cấp mọi hỗ trợ để đoàn điều tra OPCW làm nhiệm vụ.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng Anh và Pháp có thể bán phi đạn vào Syria trong thời gian sắp tới tính từng giờ, theo các nguồn tin giám sát hàng không cung cấp cho biết.Một liên minh quân sự có thể bắn “phi đạn hành trình không đối địa” trả đũa vụ tấn công hóa học kinh khủng nhắm vào thường dân tại Syria trong tuần rồi.Các chuyên gia hàng không AirLive cho biết vào chiều Thứ Ba rằng một “thông báo cảnh giác nhanh chóng” cảnh báo các phi cơ trong vùng Địa Trung hải về một cuộc tấn công phi đạn bất ngờ.AirLive nói rằng cảnh giác đã được đưa ra bởi Eurocontrol vào chiều Thứ Ba về “cuộc cuộc bắn phi đạn có thể xảy ra trong vòng 72 giờ sắp tới.”AirLive cho biết rằng, “Theo các báo cáo, quân đội Anh Quốc đang có chuyển động tại các căn cứ ở Cyprus và các chiến đấu cơ Rafale có thể cất cánh từ phi trường không quân Dizier tại Pháp để thực hiện các cuộc tấn công có thể xảy ra chông lại Syria.”