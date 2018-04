71% Của 31,000 Người Bắc Hàn Đào Tị Là Nữ Từ 20 Tới 30 Tuổi

SEOUL - Hồ sơ về người Bắc Hàn tìm tự do cho thấy: 31,000 người đào tị từ ngày chia đôi bán đảo Hàn năm 1953 và gần 71% trong số này là phụ nữ tuổi từ 20 đến trên 30.Chỉ 1 số nhỏ chọn con đường nguy hiểm nhất là vượt qua khu phi quân sự tại vĩ tuyến 38 đuợc canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm. Đa số vuợt sông Yalu vào Hoa Lục trước, là 1 hành trình dài hơn nhiều, đi tiếp qua Lào, Vietnam, đến Thái Lan, theo phân tích của phóng viên làm việc với al-Jazeera.Hội đoàn phi chính phủ “Liberty in North Korea” cho biết: 1 số chọn đích đến là Hoa Kỳ. Nhưng, cả với thành phần tái định cư tại Nam Hàn, các khó khăn và ưu tư của người đào tị chưa hết.Tập 6 trong hồ sơ điều tra của al-Jazeera là về chiến dịch thả khí cầu tuyên truyền qua khu phi quân sự.Trong tập 1, người đào tị phàn nàn “Chúng tôi không đuợc đối xử như con người bình thường”.Trong tập 6, phóng viên nói chuyện với ông Lee Min-bok 58 tuổi, là người đứng đầu North Korean Balloon Group – ông nói: Bắc Hàn không có radio hay internet, người dân không biết thông tin về thế giới bên ngoài. Ông nhặt đuợc truyền đơn rải từ khí cầu gần 20 năm trước, và sau đó quyết định tìm tự do, 5 năm sau mới tới đuợc miền nam. Vì miền nam ngưng chiến dịch khí cầu sau hội nghị thượng đỉnh 2000, ông quyết định tự làm từ 2003 và là thường dân đầu tiên làm việc này với nhóm gồm 2 chuyên viên khí cầu và những người khác là bảo trợ tài chính.Ông Lee trở thành mục tiêu khủng bố của Pyongyang – ông từng bị mưu hại bằng kim chích nhúng thuốc độc. Ông đã lập gia đình, sinh 3 con – ông đuợc chính quyền cấp 6 cận vệ và 1 phóng viên của đài truyền hình của CCTV thường đi theo để tường thuật.