Tân Cố Vấn An Ninh John Bolton Đuổi Cố Vấn Nội An Tom Bossert

WASHINGTON - Thêm 1 phụ tá của TT Trump nghỉ việc - ông Tom Bossert là cố vấn nội an, xin từ chức.Chính quyền Trump loan báo: ông Bossert là phó cố vấn an ninh quốc gia của TT thứ 43 thôi việc theo yêu cầu của tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.Tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố “TT biết ơn ông sức phục vụ của cố vấn Bossert trong việc đề phòng khủng bố, củng cố an ninh mạng và ứng phó hàng loạt thiên tai chưa từng thấy”.Với cố vấn Bolton nhận việc tại Bạch Ốc hôm Thứ Hai, phát ngôn viên HĐ an ninh quốc gia Michael Anton cũng thôi việc. Trong thời gian qua, cố vấn Bossert giám sát các vấn đề an ninh mạng và là tiếng nói quan trọng về áp ứng các tấn công mạng từ bên ngoài, gồm Nga, Iran và Bắc Hàn – ông Bossert đã góp phần tích cực trong việc tạo ra chiến luợc răn đe về mạng mạnh hơn.Ông đuợc giới chuyên môn đánh giá là tiếng nói hiểu biết tại ban tham mưu của Trump.