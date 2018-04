6 Ủy Ban Hạ Viện Đòi Chủ Tịch Ryan Giao Tài Liệu Nga Phá Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - Thủ lãnh DC tại 6 ủy ban then chốt của Hạ Viện trực tiếp yêu cầu dân biểu chủ tịch Paul Ryan giúp cung cấp thông tin từ chính quyền Trump về tấn công mạng gây rối cuộc tuyển cử Tháng 11-2016.Văn thư gửi sáng Thứ Ba yêu cầu ông Ryan can thiệp để Bộ nội an giao tài tiệu liên quan về tin tặc Nga tấn công hệ thống tuyển cử của các tiểu bang.Từ Tháng 10-2017, các dân biểu DC đã yêu cầu cung cấp thông tin về tấn công mạng nhắm ít nhất 21 tiểu bang.Chưa thấy bình luận từ văn phòng dân biểu Ryan.Công văn gửi ngày Thứ Ba nhấn mạnh “Chúng tôi phải luợng giá mối đe dọa từ Nga – nhưng, chúng tôi không thể làm hiệu quả việc này khi không có thông tin tài liệu liên quan.”