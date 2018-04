Apple giới thiệu iPhone 8 Và 8 Plus với màu đỏ đặc biệt.

Khoảng đầu tháng 04/2018, Apple đã chính thức công bố phiên bản màu đỏ đặc biệt (PRODUCT)RED của iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Tương tự như năm 2017 với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ, máy được Apple hợp tác với (RED) – tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống AIDS. Apple sẽ trích một phần từ lợi nhuận từ mỗi chiếc iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT)RED để đóng góp vào quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (Global Fund HIV/AIDS).Điểm khác biệt lớn của iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ so với iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ của năm 2017 là mặt trước. Thay vì viền màn hình màu trắng, viền màn hình của iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT)RED lại có màu đen. Đây là một thay đổi được rất nhiều người dùng mong chờ.Ngoài ra, nếu iPhone 7 và 7 Plus (PRODUCT)RED bị giới hạn ở 2 phiên bản dung lượng cao là 128GB và 256GB, thì phiên bản màu đỏ của iPhone 8 và 8 Plus có cả phiên bản 64GB và 256GB. Mức giá của máy cũng không đổi, từ 699 USD cho iPhone 8 và 799 USD cho iPhone 8 Plus.Người dùng có thể đặt mua iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT)RED từ ngày 10/04/2018. Máy sẽ chính thức bán ra tại những quốc gia đầu tiên từ ngày 13/04/2018. Bên cạnh đó, Apple cũng phát hành phiên bản (PRODUCT)RED của ốp lưng Leather Folio dành cho iPhone X.Nguoivietphone.com.