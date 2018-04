Hà Nội: Cháy Xưởng Bông Vải, 3 Công Nhân Thương Vong

HÀ NỘI -- Một xưởng bông vải bị cháy lúc nửa đêm làm cho 3 công nhân thương vong, theo bản tin của trang mạng Kenh14.vn cho biết hôm 10 tháng 4.Bản tin Kenh14.vn viết rằng, “Vụ cháy xảy ra khoảng gần 23h đêm, lúc này đang có một tốp công nhân làm việc. Nhiều người đã không kịp thoát ra ngoài nên bị bỏng nặng, một công nhân bị mắc kẹt và tử vong.“Xe máy và ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm kinh hoàng, 2 người nguy kịch.“Hải Dương: Vừa đưa vợ con đi chơi về, xe ô tô bất ngờ phát nổ bốc cháy.“Cháy liên tục 2 giờ ở Mỹ Tho, 7 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.“Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 23h đêm ngày 9/4, một đám cháy lớn đã bùng phát tại xưởng sản xuất vải bông trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.“Thời điểm xảy ra vụ cháy trong xưởng có tốp công nhân ca đêm gồm 4 người đang làm việc. Khi vụ cháy xảy ra thì chỉ một người kịp thoát ra ngoài đồng thời nhanh chóng hô hoán và báo lực lượng chức năng.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát, phải đến gần sáng ngọn lửa mới được khống chế.“Được biết, trong số những người bị kẹt lại thì hai người bị bỏng nặng và một người tử vong. Nạn nhân tử vong xác định là anh Đỗ Văn Q. (SN 1989 trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Tại hiện trường, vụ hoả hoạn khiến toàn bộ mái nhà xưởng rộng khoảng 150 m2 sập xuống và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong.“Theo nhiều người địa phương thì nguyên nhân vụ cháy là do chập điện khiến tia lửa bén vào bông vải trong xưởng, hơn nữa điều kiện PCCC của xưởng cũng không đảm bảo. Hiện tại Công an huyện Thanh Oai đang tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.”