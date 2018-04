Hội Chợ Sách 'Los Angeles Times Festival of Books' 2018 Trong Khuôn Viên Đại Học USC

LOS ANGELES, CA - Hội Chợ Sách "Los Angeles Times Festival of Books 2018" sẽ mở cửa trong hai ngày Thứ Bảy 21 và Chủ Nhật 22 tháng Tư năm 2018 tại USC Campus, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vào cửa tự do. Đây là hội chợ thường niên do nhật báo Los Aneles Times tổ chức, bắt đầu từ năm 1996, năm nay là năm thứ 21.Hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng sẽ có mặt tại hội chợ này ngày Chủ Nhật 22 tháng Tư 2018, 1:30 p.m. - 2:50 p.m. tại gian hàng số 084, nhà sách Kinokuniya, để tiếp đón quí độc giả, ký tên hai cuốn sách "Vietnamese Children's Favorite Stories" và "My First Book of Vietnamese Words".Cuốn sách "Vietnamese Children's Favorite Stories" đã được 3 giải thưởng:- Giải "Book of the Year 2015" của tạp chí Creative Child Magazine,- Huy Chương Vàng Moonbeam Sách Thiếu Nhi,- Giải "2015-2016 Anne Izard Storytellers".Cuốn sách cũng được City Pass Guide bình chọn là một trong 5 cuốn sách hàng đầu về Việt Nam."My First Book of Vietnamese Words" gồm những bài thơ ngắn kèm tranh vẽ rất đẹp nhằm giúp các em nhỏ làm quen với chữ Việt. Cuốn này được Giải thưởng "2017 Freeman Book Award Honorable Mention for Children's Literature".