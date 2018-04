Cảnh Sát Đức Bắt 6 Nghi Can, Phá Vỡ Âm Mưu Khủng Bố

BERLIN - 6 nghi can có liên quan với vụ tấn công khủng bố chợ Giáng sinh của thủ đô Đức vưa bị bắt – người đứng đầu của nhóm đang tính toán 1 trận tấn công cuộc chạy Half Marathon hôm chủ nhật.Thông cáo chung của công tố và cảnh sát ghi: các bằng chứng khác nhau ám chỉ nhóm người tuổi từ 18 đến 21 này tham gia việc chuẩn bị gây tội ác với sự kiện này.Tin trên nhật báo Die Welt ghi: họ định tấn công khán giả bằng dao.Cảnh sát xác nhận: cuộc khám xét căn chúng cư của 1 nghi can tịch thu 2 dao.Thị trưởng Berlin khen ngợi lực lượng cảnh sát làm việc hữu hiệu. Nghi can chính đuợc tin là định trả thù cho sát thủ Amri trong vụ phóng xe vận tải vào chợ Giáng sinh cuối năm 2016, giết hại 12 người và gây thương tích hơn 60 người.Cuộc chạy Half Marathon hôm chủ nhật thu hút khoảng 30,000 người diễn ra êm đạp, theo mô tả của truyền thông sở tại.