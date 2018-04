Israel Tấn Công Căn Cứ Không Quân Syria, Ít Nhất 14 Chết

DAMASCUS - 1 căn cứ không quân tại miền trung Syria bị tấn công bằng phi đạn hôm Thứ Hai, ít nhất 14 người chết – Israel bị Syria và đồng minh Nga quy trách nhiệm.2 ngày trước, 1 vụ tấn công bằng hơi độc sarin gây thiệt mạng hơn 40 người tại Douma.Nguồn tin quân sự Nga cho biết phi cơ F-15 của Israel không tập từ sáng sớm, bắn phi đạn nhắm căn cứ không quân T4 gần thành phố Homs - ngoại trưởng Segey Lavrov báo động: đây là 1 diễn biến nguy hiểm.Truyền thông Syria đưa tin: phi đạn bắn từ Lebanon gây ra 14 tử vong, đa số là đội viên của 1 nhóm vũ trang đuợc Iran hậu thuẫn.Hoa Kỳ và Pháp cả quyết không can dự.Về phần mình, Israel không nhận hay phủ nhận tuy từng không tập mục tiêu tại Syria trong hơn 7 năm nội chiến Syria.Trong khi đó, EU loan báo: 5, 6 nguồn tin chỉ ra thủ phạm tấn công Douma bằng hoá chất độc hôm Thứ Bảy là chế độ Assad và chính quyền Trump báo động “kẻ gây tội ác phải trả giá đắt”.Từ Tháng 2, chính quyền Macron dọa đánh trong trường hợp lực luợng Assad dùng vũ khí hoá học với thường dân.Từ Moscow, nguồn tin Nga xác nhận 8000 tay súng và 40,000 thường dân di tản an toàn từ thành phố bị vây hãm là bằng chứng vũ khí hoá học không đuợc xử dụng trong vùng.HĐ Bảo An họp khẩn cấp cùng ngày Thứ Hai.