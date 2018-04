Samsung đạt lợi nhuận cao kỷ lục nhờ chip bán mạnh.

Khoảng đầu tháng 04/2018, theo kết quả sơ bộ, thu nhập tư hoạt động của Samsung đã tăng lên đến 15.6 nghìn tỷ Won (khoảng 14.7 tỷ USD) trong quý kết thúc vào tháng 03/2018. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán rằng con số sẽ rơi vào khoảng 14.5 nghìn tỷ Won.Doanh thu trong Q1/2018 của công ty đạt đến 60 nghìn tỷ Won. Kết quả kinh doanh bao gồm cả doanh số bán smartphone Galaxy S9 được giới thiệu vào tháng 02/2018. Nhờ đó, kết quả kinh doanh có thể giúp giảm bớt những lo ngại về hoạt động kinh doanh màn hình của Samsung, đặc biệt sau khi Apple có doanh số bán iPhone X, sản phẩm sử dụng màn hình của Samsung, ít hơn dự kiến.Ngoài ra, nhu cầu chip bộ nhớ sử dụng trong điện thoại và máy chủ cũng có thể góp phần giúp Samsung đạt được mức lợi nhuận kỷ lục, sau khi hãng đã chiếm ngôi vị nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới từ Intel vào năm 2017. Lee Jae-yun, nhà phân tích của Yuanta Securities cho biết: “Chip bộ nhớ là đứa con trung thành của Samsung. Tuy nhiên, đà phát triển có thể sẽ chậm lại vào cuối năm 2018, do mức tăng giá có thể sẽ không mạnh như năm 2017.”Cổ phiếu của Samsung đã giảm 1% tại Seoul, do chỉ số KOSPI giảm do lo ngại về thuế của Mỹ. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 5% trong năm 2018, sau khi tăng 41% vào năm 2017. Samsung không cung cấp mức thu nhập ròng, và cũng không công bố rõ kết quả của từng hạng mục kinh doanh cho đến khi hãng đưa ra những kết quả cuối cùng, có thể vào ngày 26/04/2018.Mike Howard, phó giám đốc nghiên cứu tại Yole Development cho biết: “Giá thành được kỳ vọng là sẽ duy trì ở mức cao. Khi xem xét toàn bộ nhánh kinh doanh chip của Samsung, có khả năng công ty sẽ còn có lợi nhuận cao hơn trong năm 2018”. Trong tháng 03/2018, tại một cuộc họp cổ đông, Samsung đã tổ chức lại bộ máy lãnh đạo để tách biệt vai trò của các nhà điều hành kinh doanh và thành viên hội đồng quan trị, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình từ phía cổ đông.Kim Yang-jae, nhà phân tích của Công ty Chứng khoán và đầu tư KTB cũng nhận định: “Nhu cầu cho các máy chủ đã vô hiệu hoá hiệu ứng từ doanh thu chậm chạp của iPhone X và smartphone cao cấp của Trung Quốc. Nhu cầu đang vượt quá mong đợi của thị trường”Nguoivietphone.com.