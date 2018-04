FBI Đột Nhập, Lục Soát Văn Phòng Luật Sư Của Trump Liên Quan Tới Vụ Nữ Tài Tử Phim Sex Daniels

LOS ANGELES - Tài tử đóng phim khiêu dâm đuợc biết với tên hiệu Daniels Bão Tố đang làm việc với họa sĩ của pháp y để giúp nhận diện nguời đàn ông buông lời hăm dọa cô tại bãi đậu xe ở Las Vegas, để buộc cô giữ im lặng về cuộc giao du vụng trộm với ông Trump.Báo New York Deily News đưa tin: luật sư Michael Avenatti đã phóng lên mạng hình ảnh Daniels ngồi bên cạnh nữ họa sĩ Lois Gibson trong lúc xem tập sách gồm những khuôn mặt mẫu.Gibson cho hay phác họa của cô đã giúp tìm ra hơn 700 thủ phạm gây tội ác.Hôm Thứ Bảy, ông Avenatti loan báo “sắp có công bố quan trọng về nghi can đe dọa Daniels tại Las Vegas năm 2011” – ông báo động “Nhà ngươi có thể chạy nhưng không thể trốn”.Daniels xác nhận không nhìn thấy nghi can nữa nhưng có thể nhận ra ngay nếu tình cờ gặp lại.Trong khi đó một bản tin khác của báo Washington Post hôm Thứ Hai cho biết rằng các nhân viên FBI hôm Thứ Hai đã đột nhập vào văn phòng tại Manhattan của luật sư riêng của TT Trump, là Michael D. Cohen, tịch thu nhiều hồ sơ về các thân chủ của Cohen, gồm những người lên hệ tới vụ trả tiền năm 2016 mà ông thực hiện cho nữ tài tử đóng phim sex Stormy Daniels.Trong số các hồ sơ bị tịch thu là những thông tin đặc biệt giữa Cohen và các thân chủ của ông áy -- gồm những ngườ với Trump, theo nguồn tin thông thạo với các nhà điều tra cho biết.